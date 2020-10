News

Erste Star Wars & Marvel-Filme in 4K & Dolby Atmos im Apple iTunes Store

In den USA sind jetzt im Apple iTunes Store die ersten Disney-Filme in 4K Ultra HD und zum Teil auch mit Dolby Atmos-Sound aufgetaucht. So findet man z.B. fast alle "Star Wars"-Filme bei iTunes USA in 4K & Dolby Atmos und ebenso viele Marvel & Pixar-Produktionen. Eine offizielle Ankündigung gibt es dazu bislang noch nicht.

Im deutschen iTunes Store werden bislang noch keine Disney-Filme in 4K angeboten. Die gleichen Filme, die im amerikanischen iTunes-Angebot in 4K angezeigt werden, sind im deutschen iTunes Store weiterhin nur in HD zu finden. Dafür bietet Amazon Prime Video bereits seit einiger Zeit auch zahlreiche Disney-Filme in Deutschland in 4K an, die zum Teil hierzulande auch nicht auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wurden.

