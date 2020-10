News

"Zurück in die Zukunft" als Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray mit Japan-Artwork

Universal veröffentlicht den ersten Teil von "Zurück in die Zukunft" auch in einer limitierten Steelbook-Edition mit japanischem Artwork auf Ultra HD Blu-ray. Während die komplette "Back To The Future"-Trilogie bereits am 22.10.2020 in 4K veröffentlicht wird, ist das Steelbook mit dem ersten Teil aber erst für den 19.11.2020 geplant.

