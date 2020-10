News

Erster "Monster Hunter"-Trailer online

In den USA wurde der erste Teaser-Trailer für "Monster Hunter" veröffentlicht. Die Verfilmung der Capcom Videogame-Reihe wurde von Paul W. S. Anderson mit Milla Jovovich inszeniert. In den USA wird derzeit ein Kinostart für den 23.04.2021 anvisiert. In Deutschland wird "Monster Hunter" von Constantin Film vertrieben und hat bislang noch keinen Starttermin.

