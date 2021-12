News

Erste LG TV-Neuheiten von der CES

Bildquelle: LG

LG wird auf der CES 2022 das neue Lifestyle-TV-Sortiment vorstellen, darunter der LG Objet TV (Modell 65Art90) und der LG StandbyME (Modell27Art10), die sich mit innovativem Display-Design und einer neuen Benutzererfahrung auszeichnen sollen.

Der LG Objet TV erinnert an eine Leinwand und ist sehr minimalistisch gehalten. Per Knopfdruck der Fernbedienung passt er sich laut Hersteller unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer an, indem er seine Stoffabdeckung je nach Bedarf anhebt oder absenkt. Das Display kann komplett oder nur teilweise ausgefahren werden. Im Full-View-Modus ist es 65" groß und soll mit LG OLED evo Technologie ein beeindruckendes Seherlebnis bieten. Hinzu kommt ein 80 Watt 4.2-Kanal-Soundsystem.

Im sogenannten Line-View-Modus ist der TV vielseitig nutzbar und verwandelt sich z.B. in einen Kalender, Audioplayer oder zeigt Fotoaufnahmen an. Der Stoffbezug ist austauschbar und in den Farben Kvadrat Beige, Kvadrat Redwood und Kvadrat Green erhältlich.

Der LG StanbyME ist ein kabelloser TV-Bildschirm, der sich auf einem beweglichen Standfuß frei bewegen kann und mit einem Akku ausgestattet ist. Per Akku soll drei Stunden Fernsehgenuss möglich sein. Der Bildschirm ist 27 Zoll groß und kann im Quer- sowie Hochformat geschwenkt und auch gekippt und gedreht werden. Die Höhe ist zudem laut Pressemitteilung individuell verstellbar. Er beherrscht Mobile Screen Mirroring und auch einen Laptop oder PC kann man mit dem StanbyME verbinden. Die für dieses Modell speziell entwickelte Benutzeroberfläche unterscheidet sich klar von anderen TVs, steuern lässt er sich per Fernbedienung, aber auch mit Touch- und Gestenerkennung. Die Rückseite ist mit einem Stoffbezug in der Farbe Pure Beige versehen.

Weitere Infos soll es ab dem 4. Januar 2022 geben. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob die LG Lifestyle-TVs auch in Deutschland in den Handel kommen werden.

