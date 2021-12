News

Sony PlayStation 5-Controller in neuen Farben vorbestellbar

Sony bietet die "DualSense Wireless Controller" für die PlayStation 5 in neuen Farben an. Die neuen Controller in den Farbvarianten Starlight Blue und Nova Pink sind bereits bei Amazon.de für jeweils 79,99 EUR vorbestellbar und sollen ab dem 14.01.2022 erhältlich sein. Darüber hinaus wird es auch noch einen Controller in der Farbe "Galactic Purple" geben.

Bereits seit dem Sommer 2021 sind die PS5 Wireless-Controler neben der Standard-Version in Weiß auch in den Farbvarianten Cosmic Red und Midnight Black erhältlich.

