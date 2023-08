News

Erste Infos zum "Indiana Jones und das Rad des Schicksals"-Heimkino-Start

Disney hat erste Details zum Heimkinostart von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) bekannt gegeben. Dieser erfolgt in mehreren Etappen und beginnt mit der Veröffentlichung von "Indiana Jones 5" zum Kauf auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes - je nach Anbieter auch in 4K und zumindest mit englischem Dolby Atmos-Sound.

In den USA wurde der Digital-Start für den 29.08.2023 angekündigt. Als Bonus-Material ist ein fünfteiliges Making of mit einer Gesamtlaufzeit von rund 50 Minuten geplant. Für die Veröffentlichung von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc wurde noch kein Termin genannt. Mit dieser dürfte dann um den Oktober herum zu rechnen sein.

bereits erhältlich:

