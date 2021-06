News

"Erbarmungslos" & "I am Legend" als Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Erbarmungslos" (Unforgiven) und "I am Legend" in neuen Steelbook-Editionen auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden Steelbooks sollen ab dem 19.08.2021 in limitierter Auflage im Handel erhältlich sein. Bis auf die Verpackung dürfte es keine Unterschiede in der Ausstattung geben.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.