David Lynchs "Eraserhead" & "Mulholland Drive" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Eraserhead" auf Ultra HD Blu-ray. Der David Lynch-Klassiker aus dem Jahr 1977 erscheint am 22.05.2025 mit DTS HD MA 2.0-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind mehrere Kurzfilme und die Doku "Eraserhead Stories" aus dem Jahr 2001 dabei. Außerdem erscheint zeitgleich eine Ultra HD Blu-ray-Neuauflage von "Mulholland Drive".

