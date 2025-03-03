News
David Lynchs "Eraserhead" & "Mulholland Drive" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
03.03.2025 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "Eraserhead" auf Ultra HD Blu-ray. Der David Lynch-Klassiker aus dem Jahr 1977 erscheint am 22.05.2025 mit DTS HD MA 2.0-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind mehrere Kurzfilme und die Doku "Eraserhead Stories" aus dem Jahr 2001 dabei. Außerdem erscheint zeitgleich eine Ultra HD Blu-ray-Neuauflage von "Mulholland Drive".
