News

Black Friday Week bei HiFi im Hinterhof

Bildquelle: HiFi im Hinterhof

HiFi im Hinterhof bietet im Rahmen des Black Friday bis zum 01. Dezember 2024 zahlreiche Produkte zu sehr attraktiven Preisen an. Von HiFi über TV bis hin zu Heimkino und Kopfhörern sind viele erstklassige Angebote dabei, um das Entertainment-Erlebnis zuhause auf das nächste Level zu hieven.

Mit dabei sind Geräte von u.a. Arcam, Audioquest, Ortofon, Samsung, Sennheiser, Sonos, Bowers & Wilkins, Monitor Audio, KEF, etc. HiFi im Hinterhof aktualisiert die Black Week-Rubrik fortlaufend und ergänzt während des Aktionszeitraums neue Artikel. Man sollte also immer mal wieder einen Blick dorthin werfen:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.