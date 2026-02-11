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Inspektor Clouseau: "Ein Schuß im Dunkeln" erscheint doch nicht auf Blu-ray Disc (Update)

Explosive Media veröffentlicht "Ein Schuß im Dunkeln" (A Shot in the Dark) auf Blu-ray Disc. Blake Edwards zweites Inspektor-Clouseau-Abenteuer mit Peter Sellers nach "Der rosarote Panther" erscheint am 26.03.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind Kinotrailer und eine Bildergalerie mit seltenem Werbematerial geplant.

Update: Die Blu-ray Disc-Veröffentlichung von "Ein Schuß im Dunkeln" wurde vorerst gestrichen. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Blu-ray Disc noch zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen soll.

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