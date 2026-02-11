News

"Marillion: Marillion.com" erscheint als "Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

11.02.2026 (Karsten Serck)

Marillion veröffentlichen im Juni neue Deluxe-Editionen des Albums "Marillion.com" aus dem Jahr 1999. Geplant sind ein 3 CD/Blu-ray Disc-Set sowie ein 5 LP-Set. Neben dem remasterten Original-Album sind noch zahlreiche Live-Aufnahmen und Demos dabei. Auf Blu-ray Disc wird das gesamte Album auch mit DTS HD MA 5.1-Mehrkanalton präsentiert. Der Verkaufsstart ist für den 19.06.2026 geplant.

Tracklisting Blu-ray/CD:

CD 1 - Album Remix 2026

1. A Legacy (2025 Remix)
2. Deserve
3. Go!
4. Rich
5. Enlightened
6. Built-In Bastard Radar
7. Tumble Down The Years
8. Interior Lulu
9. House

CD 2 - Live In London 1999

1. Go!
2. Under The Sun
3. Rich
4. Uninvited Guest
5. A Legacy
6. House
7. Mad
8. Afraid Of Sunlight
9. Deserve

CD 3 - Live In London 1999

10. Easter
11. Answering Machine
12. Memory Of Water Big Beat
13. King
14. Brave
15. Great Escape
16. Kayleigh
17. Lavender
18. Slainte Mhath

Blu-ray Disc

Marillion.com Documentary Film

Shot In The Dark (Zodiac) Concert Video

1. Rich
2. The Uninvited Guest
3.Goodbye To All That
4. Afraid Of Sunlight
5. Easter
6. Deserve
7. Beyond You
8. The Space (acoustic)
9, Sugar Mice (acoustic)
10. The Answering Machine (acoustic)
11. Berlin
12. Waiting To Happen
13. Cathedral Wall
14. Garden Party
15. Abraham Martin and John

Marillion.com Album Remix 2026

-96/32 Stereo LPCM
-DTS-HD Master Audio 5.1

Demos & Early Versions

1. A Legacy - Early version - March 1999
2. A Legacy - Steven Wilson Master Mix - August 1999
3. You Get What You Deserve - Original Jam - January 1998
4. Deserve - Early Radiation Version - March 1998
5. Deserve - Early Dot Com Version - March 1999
6. Go - Early Vocal Melody - AoS sessions - October 1994
7. Upside Down (Go) - Radiation Version - April 1998
8. Go - Dot Com Work in Progress - February 1999
9. Go - Early Mix - June 1999
10. Swing Doors - Early Radiation Version - March 1998
11. Rich - Early Dot Com Version - March 1999
12. Enlightened - Radiation Work in Progress - March 1998
13. Enlightened - Dot Com Work in Progress - March 1999
14. Built in Bastard Radar - Writing Jams - March 1999
15. Built in Bastard Radar - Trevor Vallis Mix - July 1999
16. Tumble Down the Years - Early Radiation Version - March 1998
17. Tumble Down The Years - Early Mix - May 1999
18. Interior Lulu - Radiation Backing Track - April 1998
19. Finding Lulu - March 1998 to April 1999
20. Massive Attack Song (House) - Original Radiation Jam - December 1997
21. This House Aches - Work in Progress - March 1998
22. Think Happy
23. Dreaming of Summer - January 1999

bereits erhältlich:

 

