Apple tvOS 26.3 für Apple TV 4K veröffentlicht (Update)
11.02.2026 (Karsten Serck)
Apple hat tvOS 26.3 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Die Änderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt im offiziellen Changelog mitgeteilt.
Update: Laut Apple enthält das Update keine neuen Funktionen sondern lediglich verschiedene Bugfixes und Optimierungen.
