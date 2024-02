News

"Dune: Part Two" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc vorbestellbar (Update)

Noch vor dem Kinostart von "Dune: Part Two" hat auch bereits der Vorverkauf für die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc im Handel begonnen. Mit der Veröffentlichung fürs Heimkino ist voraussichtlich um den Mai/Juni herum zu rechnen. Details zur Ausstattung sind noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich wird aber wieder mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray zu rechnen sein.

Denis Villeneuves zweiter Teil der Neuverflimung des Science Fiction-Klassikers "Der Wüstenplanet" von Frank Herbert startet offiziell am 29.02.2024 in den deutschen Kinos wird aber in vielen Kinos bereits ab Mittwoch Abend gezeigt. Im Unterschied zum ersten Teil aus dem Jahr 2021 wird der Film nicht in 3D im Kino präsentiert und somit auch nicht als Blu-ray 3D erscheinen.

Update: "Dune: Part Two" ist jetzt auch bei Amazon als Ultra HD Blu-ray + Blu-ray Disc vorbestellbar und wird auch als Steelbook zumindest bereits gelistet:

bereits erhältlich:

