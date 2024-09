News

Erster "WOLFS"-Trailer zum George Clooney & Brad Pitt-Actioner online

Sony hat den ersten Trailer für "WOLFS" veröffentlicht:

Die Action-Komödie von "Spider-Man: No Way Home"-Regisseur Jon Watts mit George Clooney & Brad Pitt soll am 19.09.2024 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Die globalen Superstars George Clooney und Brad Pitt schließen sich für die Actionkomödie „Wolfs“ zusammen. Clooney spielt einen professionellen Fixer, der angeheuert wird, um ein aufsehenerregendes Verbrechen zu vertuschen. Doch als ein zweiter Fixer (Pitt) auftaucht und die beiden „einsamen Wölfe“ zur Zusammenarbeit gezwungen werden, gerät ihre Nacht auf eine Weise außer Kontrolle, mit der keiner von ihnen gerechnet hat.

