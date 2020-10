News

Dolby weiht 200. Kinosaal mit Dolby Atmos in Deutschland ein

Das Cinecitta in Nürnberg war 2012 das erste Kino in Deutschland, das einen Saal mit Dolby Atmos ausstattete. Im Filmpalast Kassel ist nun Dolbys 200. Atmos-Kinosaal in Deutschland entstanden, insgesamt 8 Säle wurden hier mit Dolby Atmos-fähigen Lautsprecher-Systemen und entsprechender Elektronik ausgestattet.

„Der 200. Dolby Atmos-Kinosaal in Deutschland ist für uns ein großer Erfolg, über den wir uns sehr freuen“, sagt Stefan Tiefenbrunner, Senior Sales Manager, Cinema, Europe bei Dolby. „Wir wollen Kinobesuchern den bestmöglichen Sound bieten, der genau der Vision des Regisseurs entspricht. Dolby Atmos liefert dafür eine erstaunliche Klarheit und Tiefe und begeistert Zuschauer überall in Deutschland.“

Weltweit gibt es über 6.000 Kinosäle mit Dolby Atmos, etwa 1.650 Filme wurden bisher mit dem objektbasierten Tonformat produziert, darunterr auch viele deutsche Kinoproduktionen, wie z.B. "Jim Knopf und die Wilde 13", "Drachenreiter", "Cortex" und "Contra".

