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Neue Farben für das Bowers & Wilkins Kopfhörer-Topmodell Px8 S2

Bildquelle: Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins stellt zwei neue Premium-Ausführungen des Flaggschiff-Over-Ear-Kopfhörers Px8 S2 vor. Identisch zu den bisherigen Modellen in Onyx Black, Warm Stone und McLaren Edition, sind auch die neuen Varianten in Midnight Blue und Pearl Blue mit Nappaleder und farblich passenden Aluminiumdetails versehen.

Erst kürzlich hat B&W die Farbauswahl bei den Kopfhörern Px7 S3 und Pi8 erweitert. In Kombination mit den beiden Neuzugängen des Px8 S2 gibt es nun mit 21 unterschiedlichen Finishes die umfangreichste Farbpalette des Herstellers bisher.

Der Px8 S2 in den neuen Farben Midnight Blue und Pearl Blue ist ab dem 22. April für 729 EUR erhältlich.

Bowers & Wilkins Px8 S2 in Midnight Blue

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