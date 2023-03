News

Dolby Atmos-Sound jetzt auch für Audible-Hörbücher

Amazon und Dolby kündigen die ersten Hörbücher mit Dolby Atmos-Sound bei Audible an.

Zum Start werden bei Audible zunächst über 40 Audio-Books mit Dolby Atmos in englischer Sprache angeboten, die für alle Abonnenten weltweit zum Abruf zur Verfügung stehen sollen. Zur Auswahl gehören u.a. Hörbucher der Klassiker "The Little Mermaid" und "Oliver Twist" sowie zahlreiche weitere Audible Originals.

Um den Dolby Atmos-Sound über Kopfhörer zu erleben ist die Audible-App auf iOS und Android-Geräten mit Dolby Atmos-Unterstützung erforderlich. Audio-Books mit Dolby Atmos werden mit einem Dolby Atmos-Logo gekennzeichnet und sollen auch durch eine gezielte Suche nach "Dolby Atmos" in der App angezeigt werden. Die Audio-Books mit Dolby Atmos-Unterstützung können direkt gestreamt aber auch zur Offline-Wiedergabe in der App heruntergeladen werden.

