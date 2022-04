News

Dolby Atmos-Preview für neues Rammstein-Album "Zeit" noch vor dem Verkaufsstart

Rammstein zelebrieren die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Zeit" mit einem Dolby Atmos-Event.

Bereits am 28.04.2022, einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart, erhalten Rammstein-Fans die Möglichkeit, die 11 neuen Songs von "Zeit" mit Dolby Atmos-Sound im Kino zu erleben.

Das Dolby Atmos-Preview findet an einem einzigen Abend in ausgewählten Kinos statt. Eine Übersicht der an der Aktion teilnehmenden Kinos mit Weiterleitung zur Ticket-Reservierung gibt es unter zeit.rammstein.de.

Bislang wurde "Zeit" von Rammstein nur in zwei CD-Versionen und als LP angekündigt. Informationen zu einer Blu-ray Disc-Veröffentlichung mit dem Dolby Atmos-Mix liegen noch nicht vor.

Das Dolby Atmos-Event wird in Zusammenarbeit mit Dolby und Apple Music organisiert. Somit dürfte zumindest eine Veröffentlichung bei Apple Music mit Dolby Atmos und Spatial Audio sehr wahrscheinlich sein.

