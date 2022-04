News

Yamaha AV-Receiver bekommen HDR10+ und 120 Hz-Update

Yamaha RX-A6A

Yamaha will laut einem Bericht von Forbes in Kürze ein Update für die Yamaha AV-Receiver RX-A4A, RX-A6A und RX-A8A veröffentlichen. Die neue Firmware 1.65 soll die unterstützten Video-Formate der AV-Receiver erweitern und neben HDR10+ auch die Durchleitung von 4K/120 Hz-Video-Signalen ermöglichen.

Laut Forbes sollen bei Yamaha bereits weitere Optimierungen der AV-Receiver-Flagschiffe für die Zukunft "in der Pipeline" sein. Dazu gehören u.a. die Unterstützung des Auto Low Latency Mode (ALLM) und Variable Refresh Rate (VRR) was in erster Linie für Gamer mit den Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X relevant sein dürfte.

Ein Zeitplan für weitere Updates der Yamaha Aventage AV-Receiver ist noch nicht bekannt.

