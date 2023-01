News

"Do The Right Thing" als Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray für 19,99 EUR (Update)

Universal veröffentlicht "Do The Right Thing" auf Ultra HD Blu-ray. Der Spike Lee-Film aus dem Jahr 1989 soll am 11.02.2021 in einer 4K-Edition als exklusives Steelbook veröffentlicht werden.

Zuletzt wurde "Do The Right Thing" 2018 in einer umfangreich ausgestatteten Blu-ray Disc-Edition von Turbine Medien veröffentlicht.

Update: Das 4K-Steelbook ist bei "Media Markt" und "SATURN" derzeit für 19,99 EUR im Angebot:

