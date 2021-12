News

Disneys "Encanto" im Februar auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray?

Disney veröffentlicht neben dem Marvel-Film "Eternals" im Februar auch "Encanto" fürs Heimkino. Der Disney-Animationsfilm soll laut einer Ankündigung von Disney auf YouTube am 10.02.2022 als Blu-ray Disc, DVD und als "Deluxe Set" erscheinen. In der Überschrift wird auch eine Ultra HD Blu-ray angekündigt, die allerdings in dem Video und der dazugehörigen Beschreibung nicht weiter erwähnt wird. Bei Amazon werden bislang ebenfalls nur zwei Blu-ray Discs gelistet.

Das "Deluxe Set" wird laut dem Promo-Video neben der Blu-ray Disc auch eine DVD sowie sieben "Sammel- und Mitmach-Karten" enthalten. Eine Blu-ray 3D-Version ist nicht geplant.

Auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes soll "Encanto" bereits ab dem 24.12.2021 erhältlich sein und dürfte nach der bisherigen Praxis von Disney zumindest dort auch in 4K angeboten werden.

Der Marvel-Film "Eternals" soll am 24.02.2022 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen.

