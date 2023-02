News

Disney+ zeigt U2-Special zum "Songs Of Surrender"-Start

Disney+ zeigt ab dem 17. März ein U2-Special zum Verkaufsstart des neuen U2-Albums "Songs of Surrender". In der Doku "Bono & The Edge: A Sort of Homecoming with Dave Letterman" erzählen Bono und "The Edge" die Geschichte ihrer Band. Der Trailer zeigt auch einige neue Live-Aufnahmen:

"Songs of Surrender" enthält Neu-Aufnahmen von 40 U2-Songs aus 50 Jahren Bandgeschichte, die "neu interpretiert" wurden und auch teilweise veränderte Texte enthalten.

Neben der Standard-CD mit 16 Songs erscheint noch eine Deluxe-CD mit 20 Songs sowie eine "Deluxe Collector's Edition" mit allen 40 Songs. Die Vinyl-Edition erscheint als Doppel-LP mit 16 Songs sowie als 4 LP-Set mit 40 Songs jeweils auf 180 Gramm-Schallplatten. Die LP von "Songs of Surrender" erscheint neben einer limitierten "Translucent Blue Vinyl"-Edition bei jpc.de auch als "Orange Vinyl"-Edition exklusiv bei Amazon.de.

www.disneyplus.com

