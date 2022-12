News

Disney+ zeigt Highlights-Vorschau für das kommende Jahr

Disney+ hat einen kurzen Werbe-Clip mit einer Vorschau auf die Hightlights im kommenden Jahr veröffentlicht. Neben Kinofilmen wie "Black Panther: Wakanda Forever" können sich insbesondere "Star Wars" und "Marvel"-Fans u.a. auf neue Staffeln von "The Mandalorian", "Loki", "The Bad Batch" sowie neue Serien wie "Ahsoka" und "Secret Invasion" freuen. Der Clip zeigt eine wirklich nur sehr kurze Auswahl der Neustarts 2023 bei Disney+, die natürlich unvollständig ist und um weitere Titel wie James Camerons "Avatar: The Way of Water" erweitert werden dürfte:

www.disneyplus.com

