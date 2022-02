News

Disney-Trailer für "No Exit"-Thriller online

Disney+ hat den ersten Trailer für "No Exit" veröffentlicht. Der Entführungs-Thriller von Damien Power (Killing Ground) kommt nicht ins Kino sondern soll am 18.03.2022 bei Disney+ starten:

Offizielle Synopsis:

In „No Exit“ gibt Havana Rose Liu („Mayday“) ihr Spielfilmdebüt als Darby. Sie verkörpert eine junge Frau, die auf dem Weg zu einem familiären Notfall in einem Schneesturm gestrandet ist. Sie ist gezwungen mit einer Gruppe von Fremden auf einer Autobahnraststätte Schutz zu suchen. Als sie auf dem Parkplatz in einem Van ein entführtes Mädchen entdeckt, beginnt für sie ein nervenaufreibender Kampf um Leben und Tod, in dem sie herauszufinden muss, wer von den Fremden der Entführer ist.

www.disneyplus.com

