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Sharp x TiVo OS für ein intuitives Nutzererlebnis am Fernseher

Bildquelle: Sharp / TiVo OS

Sharp setzt beim TV-Betriebssystem auf TiVo und ermöglicht so den Zugriff auf Streaming, Live-TV, Mediatheken, Apps und mehr innerhalb einer benutzerfreundlichen, intuitiven Oberfläche. Durch eine innovative Suchfunktion sollen Inhalte besonders einfach aufgefunden werden und man kann auch aus verschiedenen Streaming-Diensten universelle Watchlists erstellen, die auf die individuellen Vorlieben zugeschnitten sind. Auch eine fortschrittliche, zuverlässige Sprachsteuerung ist an Bord, so Sharp und TiVo.

Die Inhalte aus verschiedenen Quellen sind bei TiVo OS "gleichberechtigt" nebeneinander angeordnet und nahtlos ineinander verwoben. Dazu gibt es personalisierte Empfehlungen basierend auf den Sehgewohnheiten der Nutzer. Werden bestimmte Inhalte gesucht (z.B. „Filme mit Clint Eastwood“ oder „Deutsche Komödien“) findet das TiVo-System diese in den umfangreichen Bibliotheken über alle integrierten Anbieter hinweg.

Wichtigste Merkmale im Überblick:

Personalisierte Empfehlungen: TiVo analysiert die Sehgewohnheiten der Nutzer und bietet maßgeschneiderte Vorschläge.

Universelle Watchlists: Alle Lieblingsserien und -filme können in einer einzigen Liste organisiert werden.

Sprachsteuerung: Nach Filmen mit einem bestimmten Schauspieler suchen oder im Lieblingsgenre stöbern.

Inhaltsübergreifende Suche: TiVo durchsucht mehrere Streaming-Dienste und Kabelanbieter gleichzeitig, um das gewünschte Programm zu finden.

Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitive Navigation, die das Auffinden und Genießen von Inhalten erleichtert.

Sharp bietet eine Reihe von Fernsehern an, die mit TiVo OS ausgestattet sind, dabei zählen auch 4K Ultra HD-Auflösung, Dolby Vision und Dolby Atmos zum Funktionsumfang. Für guten Sound sollen integrierte HARMAN/KARDON Lautsprecher sorgen.

Damit sich die Geräte auch in der Praxis beweisen können, erwartet AREADVD in Kürze verschiedene Testsamples, darunter Fernseher und Audiokomponenten, von Sharp.

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