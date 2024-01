News

"Dire Straits: On Every Street" jetzt als "Original Master Recording" SACD & Vinyl LP von "Mobile Fidelity" erhältlich

Das High End-Label Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) hat nach einigen Verzögerungen jetzt das Dire Straits-Album "On Every Street" als neue "Original Master Recording"-Editionen auf SACD und LP veröffentlicht. Das letzte Dire Straits Studio-Album aus dem Jahr 1991 wird als Hybrid-SACD mit CD-Layer sowie als 45 RPM Doppel-Vinyl-Edition auf zwei 180 Gramm-Schallplatten angeboten.

Im April erscheint außerdem das neue Mark Knopfler-Solo-Album "One Deep River".

Tracklisting "On Every Street"

Calling Elvis

On Every Street

When It Comes to You

Fade to Black

The Bug

You and Your Friend

Heavy Fuel

Iron Hand

Ticket to Heaven

My Parties

Planet of New Orleans

How Long

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.