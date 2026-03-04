News

Dirac bringt Dirac Live mit HiFi Klubben in den stationären Handel

Dirac Live Klangoptimierung

Der schwedische DSP-Spezialist Dirac geht eine Partnerschaft mit HiFi Klubben ein und bietet seine Dirac-Live-Lizenzen erstmals direkt im stationären Fachhandel an. Kunden können die Software künftig in Filialen in Dänemark, Norwegen, Schweden, den Niederlanden und Deutschland direkt gemeinsam mit kompatiblen HiFi- und Heimkino-Komponenten erwerben.

Mit dem Schritt rückt Dirac die Raumkorrektur stärker in den Mittelpunkt des Systemkaufs: Hard- und Software sollen bereits am Point of Sale zusammengeführt werden, um die optimale Performance im heimischen Hörraum sicherzustellen. Bei HiFi Klubben gibt es fünf Lizenzvarianten, darunter Dirac Live ART, Bass Control sowie Vollversionen der Raumkorrektur für Stereo- und Mehrkanalsysteme. Die fortschrittliche Raumeinmessungs- und Korrektur-Software ist inzwischen in mehr als 120 Geräten von rund 30 Marken integriert, darunter Denon, Marantz, NAD, Arcam, Klipsch und Onkyo.

Nach Unternehmensangaben stiegen die Verkäufe von Dirac-Live-Lizenzen von 2024 auf 2025 um 77 Prozent, was die wachsende Nachfrage nach softwarebasierter Klangoptimierung im Heimkino- und HiFi-Segment unterstreicht. Der Rollout der Lizenzkarten im Handel hat bereits begonnen und soll im Laufe des Jahres 2026 weiter ausgebaut werden.

