"Die unendliche Geschichte 2 & 3" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht "Die unendliche Geschichte II - Auf der Suche nach Phantasien" und "Die unendliche Geschichte III - Rettung aus Phantasien" auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden Fortsetzungen des Michael Ende-Klassikers erscheinen am 18.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision und sind mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare und Hintergrund-Dokus geplant. Parallel erscheinen beide Filme auch als remasterte Blu-ray Disc.

