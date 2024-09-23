News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
23.09.2024 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Bad Boys: Ride or Die [4K Ultra HD Blu-ray]
- Bad Boys: Ride or Die - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Bad Boys: Ride or Die [Blu-ray]
- Ich - Einfach unverbesserlich 4 [Blu-ray]
- House 1-4 [4K Ultra HD Blu-ray]
- House 1-4 [Blu-ray]
- Der Untergang [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Sternwanderer - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Halloween 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Nikita - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Nikita 4K Remastered [Blu-ray]
- Malum - Böses Blut - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Malum - Böses Blut [Blu-ray]
- Farscape - Verschollen im All - Komplettbox (2024) [Blu-ray]
- Reacher - Staffel 2 [Blu-ray]
- Boy Kills World [Blu-ray]
- Django 2 [Blu-ray]
- Troll [Blu-ray]
- Troll 2 [Blu-ray]
- Talking Heads - Stop Making Sense - 4K Remastered [Blu-ray]
- John Lennon: Mind Games (Limited Edition Deluxe) [Blu-ray/CD]
- John Lennon: Mind Games (Limited Edition) [CD]
- John Lennon: Mind Games (Limited Edition) [LP]
- Storm Corrosion - Dolby Atmos [Blu-ray]
- Bruce Springsteen: Born in the U.S.A. 40th Anniversary Edition [CD] bei jpc.de
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Planet der Affen: New Kingdom - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Planet der Affen: New Kingdom [Blu-ray]
- Twisters - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twisters [4K Ultra HD Blu-ray]
- Twisters [Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 2 [Blu-ray]
- Terminator - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice 2 Movie Collection - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [Blu-ray]
- Borderlands [Blu-ray]
- Trap: No Way Out - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Trap: No Way Out [Blu-ray]
- Furiosa: A Mad Max Saga - Black & Chrome Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mad Max 5 Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- A Quiet Place: Tag Eins [Blu-ray]
- The Crow (2024) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [Blu-ray]
- Sieben - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
Anzeige
