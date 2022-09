News

"Die Nacht der lebenden Toten" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

StudioCanal veröffentlicht "Die Nacht der lebenden Toten" (Night of the Living Dead) im November auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Klassiker von George A. Romero aus dem Jahr 1968 erscheint am 24.11. als Ultra HD Blu-ray Steelbook inklusive Blu-ray Disc.

Der Film wird im 1,33:1-Format mit deutschem und englischem DTS HD Mono-Ton veröffentlicht. Das Bonus-Material umfasst zahlreiche Making of-Featurettes und Dokumentationen.

Parallel zur Ultra HD Blu-ray erscheint auch eine remasterte Blu-ray Disc

Die Nacht der lebenden Toten (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,33:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS Mono)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Dokumentation „Raising the Dead“; Alternative Schnittfassung „Night of Anubis“ mit Einführung von Produzent Russell Streiner; „Dead Relics“ Dailies Reel mit Einführung von Sound Designer Gary Streiner; Feauturettes: „Light in the Darkness: The Impact of Night of the Living Dead“, „Walking Like The Dead“, „Tones of Terror“, „Venus Probe“; Video-Essay „Limitations Into Virtues“ von Tony Zhou und Taylor Ramos; Interview „Learning from Scratch“ mit Co-Autor John A. Russo; Neuer deutscher Trailer

