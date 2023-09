News

"Die letzte Fahrt der Demeter" erscheint mit Dolby Atmos-Mix fürs Heimkino

Universal veröffentlicht "Die letzte Fahrt der Demeter" (The Last Voyage of the Demeter) im Herbst auf Blu-ray Disc. Der Dracula-Thriller von André Øvredal (Scary Stories To Tell in the Dark, Trollhunter) dürfte noch vor Jahresende fürs Heimkino erscheinen. Der genaue Termin ist bislang noch offen.

Immerhin sind schon einige Details zur Ausstattung bekannt. So wird der Film bei Apple bereits in 4K und mit englischem Dolby Atmos-Sound angekündigt. Die Chancen für einen Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc dürften somit sehr hoch groß sein. Eine Ultra HD Blu-ray ist aber bislang nicht geplant.

Als Bonus-Material wurden bereits bei der FSK ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes sowie Deleted Scenes inklusive einer alternativen Eröffnungsszene mit Audio-Kommentar geprüft.

