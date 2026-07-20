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Gericht bremst Warner-Übernahme durch Paramount

20.07.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen

Die geplante Übernahme von Warner durch Paramount liegt in den USA vorerst auf Eis. Nach der Klage mehrerer Bundesstaaten erließ ein US-Bundesgericht eine einstweilige Verfügung: Beide Medienkonzerne müssen den Fusionsprozess für mindestens zwei Wochen pausieren. Eine weitere Anhörung im Hauptverfahren ist für Anfang August angesetzt.

Die klagenden Staaten befürchten erhebliche Wettbewerbseinschränkungen, die sowohl die Film- und Serienproduktionen als auch die konzerneigenen TV-Sender betreffen würden. Paramount hält dagegen: Ein Zusammenschluss schaffe eine starke Allianz gegen Marktführer Netflix. Zudem würde die Fusion den klassischen Kinomarkt stärken, während Netflix seine Inhalte fast ausschließlich im Streaming anbietet.

Während die US-Regierungsbehörden der Übernahme bereits zugestimmt haben, steht eine Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter noch aus.

www.paramountplus.com

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