News
"Perdita Durango" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
04.08.2025 (Karsten Serck)
Wicked Vision veröffentlicht "Perdita Durango" auf Ultra HD Blu-ray. Der zunächst nur im Direktvertrieb erhältliche Action-Thriller aus dem Jahr 1997 mit Javier Bardem und Rosie Perez kommt am 31.07.2025 als Mediabook inklusive Soundtrack-CD in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und enthält als Bonus-Material u.a. zahlreiche Interviews.
