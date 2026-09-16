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Neuer "Other Mommy"-Trailer zum Blumhouse-Thriller mit Jessica Chastain online
16.09.2026 Karsten Serck
Universal hat einen neuen Trailer für "Other Mommy" veröffentlicht:
Der Blumhouse Horror-Thriller von Rob Savage mit Jessica Chastain soll am 29.10.2026 in den deutschen Kinos starten.
Offizielle Synopsis:
Die eigene Mutter ist für ein Kind der Inbegriff von Geborgenheit. Doch die kleine Bela muss erkennen, dass das Böse manchmal genau das Gesicht trägt, dem man am meisten vertraut. Mit OTHER MOMMY öffnen James Wan, Blumhouse Atomic Monster und Rob Savage die Tür zu einer Welt, in der Sicherheit nur eine trügerische Erinnerung ist.
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