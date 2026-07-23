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Cambridge Audio L/R X ab Ende Juli erhältlich: Aktive High-End-Lautsprecher mit Streaming, HDMI eARC und Phono

Bildquelle: Cambridge Audio

Mit den L/R X bringt Cambridge Audio seine neuen All-in-One-Aktivlautsprecher Ende Juli 2026 in den Handel. Das kompakte Stereo-System vereint Streaming-Features, Vorverstärker, MM-Phono-Vorverstärker und leistungsstarke Endstufen in einem Lautsprecherpaar und richtet sich an Anwender, die eine hochwertige HiFi-Anlage mit möglichst wenigen Komponenten realisieren möchten.

Das Wichtigste in Kürze

Cambridge Audio L/R X ab Ende Juli 2026 erhältlich

Aktive Stereo-Lautsprecher mit integrierter StreamMagic-Plattform der 4. Generation

HDMI eARC, MM-Phono-Eingang sowie analoge und digitale Anschlüsse

Unterstützung für TIDAL Connect, Spotify Connect Lossless, Qobuz Connect, AirPlay 2, Google Cast und Roon Ready

Bis zu 800 Watt RMS Systemleistung

Lautsprecherverbindung kabellos per WiSA HT oder via USB-C

UVP: 1.999 Euro (Lack), 2.099 Euro (Walnuss)

Komplette HiFi-Anlage im Lautsprecherpaar

Die Cambridge Audio L/R X kombinieren zahlreiche Funktionen in einem kompakten Aktivlautsprecher-System. Neben der StreamMagic-Plattform der vierten Generation gehören ein MM-Phono-Eingang, HDMI eARC für den Fernseher, analoge und digitale Eingänge sowie umfangreiche Streaming-Möglichkeiten zur Ausstattung.

Unterstützt werden unter anderem Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, Apple AirPlay 2, Google Cast, Internetradio und Roon Ready. Gesteuert wird das System über die StreamMagic-App für Android und iOS.

Cambridge Audo L/R X (Walnuss) von oben

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Leistungsstarke Verstärkertechnik

Im Inneren arbeitet eine vollständig digitale DSP-Frequenzweiche mit insgesamt sechs Endstufen pro Stereo-System. Die Gesamtleistung beträgt 800 Watt RMS. Ergänzt wird die Signalverarbeitung durch die DynamEQ-Technologie, die auch bei niedrigen Lautstärken für eine ausgewogene Klangabstimmung sorgen soll.

Fünf Treiber pro Lautsprecher

Jeder Lautsprecher verfügt über insgesamt fünf Chassis: zwei 5-Zoll-Tiefmitteltöner, zwei seitliche 6-Zoll-Passivradiatoren sowie den neu entwickelten 28-mm-Torus-Hochtöner mit Waveguide. Dieses Konzept soll eine besonders dynamische und präzise Wiedergabe mit breiter Klangbühne ermöglichen.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Die Cambridge Audio L/R X sind ab Ende Juli 2026 als Stereo-Set erhältlich. Angeboten werden fünf Lackfarben (Weiß, Schwarz, Mitternachtsblau, Racing Grün und Orange) sowie eine Variante mit Walnuss-Echtholzfurnier.

Unverbindliche Preisempfehlungen:

Cambridge Audio L/R X (Lack): 1.999 Euro

Cambridge Audio L/R X (Walnuss): 2.099 Euro

Frontansicht der Cambridge Audio L/R X in Walnuss

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