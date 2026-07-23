News

Cambridge Audio L/R X ab Ende Juli erhältlich: Aktive High-End-Lautsprecher mit Streaming, HDMI eARC und Phono

23.07.2026 Philipp Kind

Cambridge Audio Lr X Blue

Bildquelle: Cambridge Audio

Mit den L/R X bringt Cambridge Audio seine neuen All-in-One-Aktivlautsprecher Ende Juli 2026 in den Handel. Das kompakte Stereo-System vereint Streaming-Features, Vorverstärker, MM-Phono-Vorverstärker und leistungsstarke Endstufen in einem Lautsprecherpaar und richtet sich an Anwender, die eine hochwertige HiFi-Anlage mit möglichst wenigen Komponenten realisieren möchten.

Das Wichtigste in Kürze
  • Cambridge Audio L/R X ab Ende Juli 2026 erhältlich
  • Aktive Stereo-Lautsprecher mit integrierter StreamMagic-Plattform der 4. Generation
  • HDMI eARC, MM-Phono-Eingang sowie analoge und digitale Anschlüsse
  • Unterstützung für TIDAL Connect, Spotify Connect Lossless, Qobuz Connect, AirPlay 2, Google Cast und Roon Ready
  • Bis zu 800 Watt RMS Systemleistung
  • Lautsprecherverbindung kabellos per WiSA HT oder via USB-C
  • UVP: 1.999 Euro (Lack), 2.099 Euro (Walnuss)
Komplette HiFi-Anlage im Lautsprecherpaar

Die Cambridge Audio L/R X kombinieren zahlreiche Funktionen in einem kompakten Aktivlautsprecher-System. Neben der StreamMagic-Plattform der vierten Generation gehören ein MM-Phono-Eingang, HDMI eARC für den Fernseher, analoge und digitale Eingänge sowie umfangreiche Streaming-Möglichkeiten zur Ausstattung.

Unterstützt werden unter anderem Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer, Apple AirPlay 2, Google Cast, Internetradio und Roon Ready. Gesteuert wird das System über die StreamMagic-App für Android und iOS.

Cambridge Audio Lr X Walnuss Von Oben

Cambridge Audo L/R X (Walnuss) von oben

Anzeige

Leistungsstarke Verstärkertechnik

Im Inneren arbeitet eine vollständig digitale DSP-Frequenzweiche mit insgesamt sechs Endstufen pro Stereo-System. Die Gesamtleistung beträgt 800 Watt RMS. Ergänzt wird die Signalverarbeitung durch die DynamEQ-Technologie, die auch bei niedrigen Lautstärken für eine ausgewogene Klangabstimmung sorgen soll.

Fünf Treiber pro Lautsprecher

Jeder Lautsprecher verfügt über insgesamt fünf Chassis: zwei 5-Zoll-Tiefmitteltöner, zwei seitliche 6-Zoll-Passivradiatoren sowie den neu entwickelten 28-mm-Torus-Hochtöner mit Waveguide. Dieses Konzept soll eine besonders dynamische und präzise Wiedergabe mit breiter Klangbühne ermöglichen.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Die Cambridge Audio L/R X sind ab Ende Juli 2026 als Stereo-Set erhältlich. Angeboten werden fünf Lackfarben (Weiß, Schwarz, Mitternachtsblau, Racing Grün und Orange) sowie eine Variante mit Walnuss-Echtholzfurnier.

Unverbindliche Preisempfehlungen:

  • Cambridge Audio L/R X (Lack): 1.999 Euro
  • Cambridge Audio L/R X (Walnuss): 2.099 Euro

Cambridge Audio Lr X Walnuss Front

Frontansicht der Cambridge Audio L/R X in Walnuss

Anzeige
Yamaha True X 800x600

Cambridge LRX innenleben

Innenleben

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Yamaha Bluetooth-Lautsprecher Special Dolby Atmos Aktivlautsprecher Smartphone Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK