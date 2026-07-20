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"Asia: Indigo" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
20.07.2026 Karsten Serck
Frontiers veröffentlicht "Asia: Indigo" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das neue Studio-Album der Progressive-Rock-Band in neuer Besetzung mit Geoffrey Downes, Virgil Donati, John Mitchell und Harry Whitley erscheint als Blu-ray Disc/CD-Set, einfache CD und als Doppel-LP. Die Blu-ray Disc ist mit einem Dolby Atmos-Mix ausgestattet. Der Verkaufsstart ist für den 06.11.2026 geplant.
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Tracklist
- The Traveller (Into The Light)
- Change Of Heart
- Arcadia
- Is This The Life
- Tattoo Indigo (Parts 1, 2 & 3)
- Life In The Sun
- Hymn For The Fallen
- Night And Day
- Valencia (The Ghost Ship)
- An Elegy
- Chesapeake Bay (Featuring Steve Howe)
- On A Winters Night
- Echo Of You
- Bonus Track: Tattoo Indigo (Part 3) (Featuring Mike Portnoy)
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