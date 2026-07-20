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"Asia: Indigo" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

20.07.2026 Karsten Serck

Frontiers veröffentlicht "Asia: Indigo" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das neue Studio-Album der Progressive-Rock-Band in neuer Besetzung mit Geoffrey Downes, Virgil Donati, John Mitchell und Harry Whitley erscheint als Blu-ray Disc/CD-Set, einfache CD und als Doppel-LP. Die Blu-ray Disc ist mit einem Dolby Atmos-Mix ausgestattet. Der Verkaufsstart ist für den 06.11.2026 geplant.

Tracklist

  1. The Traveller (Into The Light)
  2. Change Of Heart
  3. Arcadia
  4. Is This The Life
  5. Tattoo Indigo (Parts 1, 2 & 3)
  6. Life In The Sun
  7. Hymn For The Fallen
  8. Night And Day
  9. Valencia (The Ghost Ship)
  10. An Elegy
  11. Chesapeake Bay (Featuring Steve Howe)
  12. On A Winters Night
  13. Echo Of You
  14. Bonus Track: Tattoo Indigo (Part 3) (Featuring Mike Portnoy)

bereits erhältlich:

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