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LG kooperiert mit Prime Video: Neuer Bildmodus und Sprachfeature zum Start von „Masters of the Universe“

Bildquelle: LG

LG Electronics begleitet den Streaming-Start des Live-Action-Films „Masters of the Universe“ auf Prime Video mit neuen Funktionen für seine Smart-TVs. Im Mittelpunkt stehen der neue Creator Original Picture Mode für ausgewählte 2026er OLED evo Fernseher sowie ein interaktives Sprachfeature für die LG Magic Remote.

Das Wichtigste in Kürze

Kooperation von LG und Prime Video zum Streaming-Start von „Masters of the Universe“

Neuer Creator Original Picture Mode für LG OLED evo W6, G6 und C6 (2026) mit webOS 26

Automatische Bildanpassung für originalgetreue Abbildung

Firmware-Update soll Ende Juli ausgerollt werden

Sprachkommando „Ich habe die Macht“ führt direkt zum Film und Bonusmaterial

Sprachfeature für LG Smart TVs der Modelljahre 2020 bis 2026 mit Magic Remote

Creator Original Picture Mode für authentische Bildwiedergabe

Mit dem neuen Creator Original Picture Mode erweitert LG die Bildoptimierung seiner aktuellen OLED evo Fernseher. Der Modus ist zunächst exklusiv für die 2026er Modelle W6, G6 und C6 mit webOS 26 vorgesehen.

Über eine API können Content-Anbieter wie Amazon künftig Bildparameter wie Schattendetails, Farbbalance oder Rauschunterdrückung direkt an den Fernseher übermitteln. Ziel ist eine möglichst originalgetreue Darstellung entsprechend der kreativen Vorgaben der Filmstudios. Damit soll der neue Modus noch einen Schritt über den bekannten Filmmaker Mode hinausgehen.

Der Rollout erfolgt laut LG per Firmware-Update und soll voraussichtlich Ende Juli starten.

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Sprachbefehl bringt Fans direkt zum Film

Passend zum Start von „Masters of the Universe“ integriert LG außerdem ein spezielles Sprachfeature in die Magic Remote. Nutzer können die Sprachbefehle „Ich habe die Macht“ oder alternativ „Ich habe die Kraft“ verwenden, um direkt zum Film sowie zu weiterem Bonusmaterial auf Prime Video zu gelangen.

Die Funktion wird für LG Smart TVs der Modelljahre 2020 bis 2026 mit webOS 5.0 bis webOS 26 veröffentlicht. Voraussetzung ist eine vorhandene Magic Remote. Auf neueren Geräten erscheinen die Inhalte im AI Concierge, ältere Modelle zeigen sie über die klassische Sprachsuche an.