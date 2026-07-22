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Samsung verlängert Mix & Match Deals: Bis zu 2.500 Euro Cashback auf TV und Soundbar

Bildquelle: Samsung

Samsung setzt seine Mix & Match Deals fort und bietet Käufern ausgewählter Fernseher in Kombination mit einer kompatiblen Soundbar oder einem weiteren Aktions-Soundgerät erneut attraktive Cashback-Vorteile. Die Aktion läuft vom 20. Juli bis 15. November 2026 und ermöglicht je nach Gerätekombination eine Rückerstattung von bis zu 2.500 Euro.

An der Aktion nehmen über 120 TV- und Audioprodukte teil. Dazu zählen unter anderem aktuelle Micro RGB TVs, ausgewählte OLED-, Neo QLED- und Mini-LED-Fernseher sowie Soundlösungen wie die Q-Serie Soundbars und die Samsung Music Studio Serie.

Ein Vorteil der Aktion: Fernseher und Soundgerät müssen nicht gleichzeitig gekauft werden. Beide Aktionsprodukte können innerhalb des Aktionszeitraums separat und auch bei unterschiedlichen teilnehmenden Händlern erworben werden. Für den Cashback müssen beide Geräte anschließend bis spätestens 29. November 2026 gemeinsam registriert werden.

Zusätzlich profitieren Käufer ausgewählter "Made for Germany"-Modelle von bis zu zwölf Monaten Streaming-Angeboten verschiedener Partner, darunter RTL+.

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Das Wichtigste im Überblick

Samsung Mix & Match Deals vom 20. Juli bis 15. November 2026

Bis zu 2.500 Euro Cashback beim Kauf eines Aktions-TVs und einer Aktions-Soundbar

Über 120 Aktionsprodukte aus den TV- und Audio-Serien

TV und Soundbar können getrennt gekauft werden

Registrierung für den Cashback bis 29. November 2026

Zusätzlich bis zu 12 Monate Streaming-Angebote für ausgewählte "Made for Germany"-Modelle

Alle weiteren Infos sowie die vollständige Liste aller teilnehmenden Modelle findet man hier: