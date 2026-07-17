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HBO Max zum Gratis-Test bei Amazon Prime Video

17.07.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen

Amazon bietet den Warner-Streaming-Dienst HBO Max für kurze Zeit als Prime Video Channel zum Gratis-Test an. Der HBO Max Channel kann sieben Tage umsonst in allen drei Varianten ausprobiert werden. Erfolgt keine vorzeitige Kündigung, wird das Abo in den Tarifen "Basic mit Werbung" für 5,99 EUR, "Standard" für 11,99 EUR oder "Premium" inklusive 4K-Streaming und Dolby Atmos für 16,99 EUR pro Monat mit monatlicher Kündigungsfrist fortgeführt.

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