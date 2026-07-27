News

"Lord of Illusions" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Lord of Illusions" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Clive Barker aus dem Jahr 1995 kommt am 10.09.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes und Interviews geplant.

Lord of Illusions - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10)

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch

Anzeige



Bonus: Audiokommentar von Clive Barker, 'Illusion of Reality': Making-of, 'A Gathering of Magic': Hinter den Kulissen, 'Drawing Boards': Interview mit Storyboard-Künstler Martin Mercer, Entfallene Szenen mit Audiokommentar von Clive Barker, Bildergalerie, Tonspur mit isolierter Filmmusik, Originalkinotrailer, Originalteaser, Deutscher Trailer