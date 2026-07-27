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Martin Scorseses "Wie ein wilder Stier" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Wie ein wilder Stier" (Raging Bull) auf Ultra HD Blu-ray. Der Martin Scorsese-Klassiker mit Robert de Niro aus dem Jahr 1980 kommt am 03.09.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audio-Kommentare und zahlreiche Making of-Featurettes auf einer eigenen Bonus-Blu-ray Disc geplant.

Wie ein wilder Stier - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10, Schwarz-Weiß)

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0

Untertitel: Deutsch, Englisch

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Bonus:

Audiokommentar von Regisseur Martin Scorsese und Filmeditorin Thelma Schoonmaker - Audiokommentar von Kameramann Michael Chapman, den Produzenten Irwin Winkler und Robert Chartoff, Soundtrackproduzent Robbie Robertson, Schauspieler John Turturro, Schauspielerin Theresa Saldana, Castingdirektorin Cis Corman und Sound-Effects-Editor Frank E. Warner - Audiokommentar von den Drehbuchautoren Mardik Martin und Paul Schrader, Boxer und Buchautor Jake LaMotta sowie dessen Neffe Jason Lustig - Originalkinotrailer - Deutscher Kinotrailer

Bonus-Blu-ray:

Vor dem Kampf - Im Ring - Außerhalb des Rings - Nach dem Kampf - Der Bulle aus der Bronx – Eine Einführung in 'Wie ein wilder Stier' - De Niro vs. LaMotta – Ein Bild-für-Bild-Vergleich - Marty and Bobby – Über die Zusammenarbeit von Martin Scorsese und Robert De Niro - Raging Bull: Reflections on a Classic – Die Regisseure Richard Kelly, Scott Cooper, Neil LaBute und Regisseurin Kimberly Peirce erinnern sich an 'Wie ein wilder Stier' - Remembering Jake – In Erinnerung an Boxlegende Jake LaMotta - Marty on Film – Martin Scorsese über das Kino - Cathy Moriarty zu Gast bei 'The Tonight Show Starring Johnny Carson' am 27. März 1981 - LaMotta verteidigt den Titel – Nachrichtenbeitrag aus dem Jahr 1950 - Jakes Witze – Interview mit Jake LaMotta