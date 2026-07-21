News

Die aktuellen 4K Ultra HD Blu-ray-Bestseller bei Amazon

21.07.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen

Bei Amazon.de werden derzeit folgende 4K Ultra HD Blu-rays am meisten bestellt:

  1. Avatar: Fire and Ash
  2. Der Astronaut - Project Hail Mary
  3. Barbarian - Steelbook
  4. Robocop 2 - Steelbook
  5. Robocop 2 - Mediabook
  6. Obsession - Du sollst mich lieben
  7. Spiel mit das Lied vom Tod
  8. Evil Dead Burn
  9. Evil Dead Burn - Steelbook
  10. Lee Cronin's The Mummy

Basis für die Top 10-Liste sind die Amazon.de Top 50-Bestseller-Charts für Ultra HD Blu-rays.

Highlights der kommenden Wochen & Monate:

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Verstärker Subwoofer nubert Bluetooth-Lautsprecher Special Yamaha Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic JBL Marantz Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK