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Technics präsentiert limitierte EAH-AZ100 Rolling Stones Edition

Bildquelle: Technics

Zum Release des Rolling-Stones-Albums „Foreign Tongues“ bringt Technics eine exklusive Sonderedition seiner True-Wireless-Kopfhörer EAH-AZ100 auf den Markt. Die weltweit auf 5.000 Exemplare limitierte Edition verbindet die Audiotechnik von Technics mit dem ikonischen Design einer der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Ab sofort zur UVP von 299 Euro verfügbar.

Limitierte Sammleredition mit exklusivem Design

Die Rolling Stones Limited Edition basiert technisch auf den bekannten Technics EAH-AZ100. Geliefert werden die In-Ear-Kopfhörer in einer speziell gestalteten Geschenkbox. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein exklusives Ladecase mit dem legendären Lips & Tongue-Logo der Rolling Stones.

Jedes Exemplar trägt auf der Rückseite des Cases eine lasergravierte Seriennummer von 0001 bis 5000, wodurch jeder Kopfhörer zu einem individuellen Sammlerstück wird. Eine Auswahl bestimmter Seriennummern ist allerdings nicht möglich.

Case mit Logo und Schriftzug

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Preis und Verfügbarkeit

Die Technics EAH-AZ100 Rolling Stones Limited Edition ist ab sofort exklusiv online erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 299 Euro

Technics EAH-AZ100 in limitierter Rolling Stones Edition