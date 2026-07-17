"Phil Collins: Face Value" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc und als Vinyl LP-Set
Warner Music veröffentlicht "Phil Collins: Face Value" auf Blu-ray Disc und als Vinyl-Sonderedition mit 4 LPs. Die Blu-ray Audio enthält neue Abmischungen von Steven Wilson in Dolby Atmos, DTS 5.1 und Stereo. Die Vinyl-Box enthält auf vier Schallplatten neben dem "Half Speed"-remasterten Originalalbum noch einige weitere Tracks, Demos und Live-Aufnahmen sowie ein Booklet mit einem Interview mit Phil Collins.
Der Verkaufsstart ist für den 18.09.2026 geplant.
Tracklisting Blu-ray
1) In The Air Tonight
2) This Must Be Love
3) Behind The Lines
4) The Roof Is Leaking
5) Droned
6) Hand In Hand
7) I Missed Again
8) You Know What I Mean
9) Thunder And Lightning
10) I’m Not Moving
11) If Leaving Me Is Easy
12) Tomorrow Never Knows
Tracklisting LP
LP1 - Original Album
Side A:
1) In The Air Tonight
2) This Must Be Love
3) Behind The Lines
4) The Roof Is Leaking
5) Droned
6) Hand In Hand
Side B:
1) I Missed Again
2) You Know What I Mean
3) Thunder And Lightning
4) I’m Not Moving
5) If Leaving Me Is Easy
6) Tomorrow Never Knows
LP2
Side A:
1) Misunderstanding (Live)
2) If Leaving Me Is Easy (Live)
3) In The Air Tonight (Live)
4) Behind The Lines (Live)
Side B:
1) Hand In Hand (Live)
2) I Missed Again (Live)
3) …And So To F… (Live)
LP3
Side A:
1) In The Air Tonight (Live at Other Secret Policeman’s Ball)
2) The Roof Is Leaking (Live at Other Secret Policeman’s Ball)
3) This Must Be Love (Live, Irvine Meadows 1985)*
4) You Know What I Mean (Live, Perkins Palace 1982)*
Side B:
1) In The Air Tonight (Ben Liebrand Extended Version)
2) The Roof Is Leaking (Nicka’s Stella Polaris Interpretation)
3) Tomorrow Never Knows (Outtake)*
4) Over The Rainbow (Full Version)*
LP4
Side A:
1) The Roof Is Leaking (Demo)
2) This Must Be Love (Demo)
3) Please Don’t Ask (Demo)
4) Misunderstanding (Demo)
5) Against All Odds (Demo)
Side B:
1) Please Don’t Break My Heart (Demo)
2) If Leaving Me Is Easy (Demo)
3) I Missed Again (Demo)
4) In The Air Tonight (Demo)
5) Hand In Hand (Demo)
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