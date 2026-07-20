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HiFi ROSE RW800: Streaming-Upgrade für bestehende HiFi-Anlagen und ROSE-Streamer

Bildquelle: HiFi ROSE

Mit dem RW800 (ROSE AIR Lite) erweitert HiFi ROSE sein Portfolio um eine kompakte Streaming-Komponente, die gleich zwei Aufgaben übernimmt. Das Gerät bringt aktuelle Streaming-Technologien auf bestehende HiFi-ROSE-Streamer und macht gleichzeitig klassische HiFi-Anlagen mit digitalem Eingang fit für modernes Musikstreaming.

Das Wichtigste in Kürze

Neuer HiFi ROSE RW800 (ROSE AIR Lite)

Zwei Betriebsmodi: Expansion Mode und Standalone Mode

Ergänzt bestehende HiFi-ROSE-Streamer um moderne Streaming-Protokolle

Unterstützt TIDAL Connect, Spotify Connect (inkl. Spotify Lossless), Qobuz Connect, AirPlay 2, Google Cast und Roon Ready

Wiedergabe bis PCM 32 Bit / 384 kHz und DSD128

UVP: 179 Euro, Einführungspreis bis 30. September 2026: 125 Euro

HiFi ROSE RW800

HiFi ROSE verfolgt mit dem RW800 einen nachhaltigen Ansatz: Statt bestehende Komponenten auszutauschen, erweitert das kompakte Gerät vorhandene Systeme gezielt um aktuelle Streaming-Funktionen.

Im Expansion Mode ergänzt der RW800 bestehende HiFi-ROSE-Streamer um moderne Streaming-Protokolle wie TIDAL Connect, Spotify Connect mit Spotify Lossless oder Qobuz Connect. Die hochwertige Audioverarbeitung übernimmt dabei weiterhin der vorhandene HiFi-ROSE-Streamer.

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Alternativ arbeitet der RW800 im Standalone Mode als eigenständiger Netzwerkstreamer und macht nahezu jede HiFi-Anlage mit digitalem Eingang fit für modernes Musikstreaming. Unterstützt werden neben TIDAL Connect und Spotify Connect auch AirPlay 2, Google Cast sowie Roon Ready.

Rückseite

Die Einrichtung erfolgt über die neue ROSE AIR App für Android und iOS. Hochauflösende Audioformate bis PCM 32 Bit / 384 kHz sowie DSD128 werden unterstützt.

Der HiFi ROSE RW800 soll in Kürze über den autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 179 Euro. Bis einschließlich 30. September 2026 gilt ein Einführungspreis von 125 Euro.

Lieferumfang HiFi ROSE RW800

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