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"Freitag der 13." erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

12.08.2026 Karsten Serck

Freitag der 13 Ultra HD Blu ray Steelbook

Warner veröffentlicht "Freitag der 13." auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Klassiker von Sean S. Cunningham erscheint am 08.10.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby TrueHD 5.1-Ton und einem deutschen Dolby Digital 1.0-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar, Interviews sowie mehrere Hintergrund-Featurettes inklusive dem Special "Lost Tales from Camp Blood" geplant.

bereits erhältlich:

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