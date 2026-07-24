XGIMI TITAN Noir Ultra Max: Der Heimkino-Projektor, der den Markt verändern könnte

Der XGIMI TITAN Noir Ultra Max ist ein 4K-RGB-Triple-Laser-Projektor für anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten. Mit bis zu 8.000 ISO-Lumen, Dual-Iris-System, 110% BT.2020 und Gaming bis 240 Hz gehört er zu den derzeit leistungsstärksten kompakten Heimkino-Projektoren seiner Preisklasse.

Die technischen Daten und Spezifikationen sind beeindruckend. Enorme Lichtstärke, ein hohes natives Kontrastverhältnis, exzellente Farbwerte, Gaming-Bildwiederholraten bis 240 Hz und jetzt auch Komfort-Features, die früher Projektoren deutlich höherer Preisklassen vorbehalten waren.

Natürlich ging die Entwicklung der kompakten und bedienfreundlichen Projektoren an uns nicht vorbei, wir hatten bereits ein paar derartiger Modelle im Test. Dass diese viele Vorteile bieten, wird bei der Verwendung schnell offensichtlich. Allerdings konnte man auch die Nachteile immer recht schnell benennen und diese lagen stets in Bereichen, in denen die japanische Konkurrenz in der Regel in jeder Beziehung vorne lag.

Das Wichtigste in Kürze

Neue Projektoren-Generation: Der XGIMI TITAN Noir Ultra Max steht exemplarisch für eine neue Generation kompakter Home-Entertainment-Projektoren, die inzwischen auch im dedizierten Heimkino ernsthafte Konkurrenz für etablierte High-End-Modelle darstellen.

Für wen geeignet? Der Projektor richtet sich an Heimkino-Enthusiasten, die auf großen Leinwänden hohe Bildqualität, enorme Lichtreserven und flexible Installationsmöglichkeiten suchen, ohne in die höchste Preisregion klassischer Premium-Projektoren vorzustoßen.

Hohe Bildperformance: RGB-Triple-Laser, bis zu 8.000 ISO-Lumen, nativer Kontrast bis 12.000:1, 110 % BT.2020 sowie Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced und Filmmaker Mode.

Flexibel installierbar: Großer Lens Shift, optischer Zoom und Lens Memory mit bis zu fünf Speicherpositionen erleichtern die Integration auch in hochwertige Heimkinos.

Auch für Gaming entwickelt: Bildwiederholraten bis 240 Hz, VRR, ALLM und Eingabeverzögerungen ab 1 ms machen den Projektor auch für ambitionierte Spieler interessant.

Marktbedeutung: Der TITAN Noir Ultra Max zur UVP von 5.499 Euro zeigt, wie chinesische Hersteller inzwischen in Leistungsbereiche vorstoßen, die bislang deutlich teureren Heimkino-Projektoren vorbehalten waren.

Einordnung: Dieser Artikel stellt nicht nur den XGIMI TITAN Noir Ultra Max vor, sondern zeigt anhand von Technik, Praxiserfahrungen und Experteneinschätzungen, warum 2026 als Wendepunkt für den Heimkino-Projektorenmarkt gelten könnte.

XGIMI Titan Noir Ultra Max

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Warum die neue Projektor-Generation den Heimkino-Markt verändert

Inzwischen muss man feststellen, dass die Performance dieser Produktkategorie, die vornehmlich aus China den Weg zu uns findet, kontinuierlich stärker wird. Regelrecht erstaunt liest man die Datenblätter und Spezifikationen. Die neue Generation hat uns so beeindruckt, dass wir uns darüber mit dem Projektor- und Heimkino-Experten Patrick Schappert von GROBI.TV unterhalten haben.

Bei Patrick haben wir da offene Türen eingerannt, denn noch mehr als wir hat er den Werdegang dieser flexiblen, leicht bedienbaren und dennoch erstaunlich leistungsfähigen Geräte verfolgt und bestätigt direkt: Ja, die sind inzwischen wirklich so weit. Damit kann man nicht mehr einfach nur ohne große Vorkenntnisse ein großes Bild im Wohnzimmer in ansehnlicher Qualität realisieren. Nein, damit kann man in die dunkelsten Heimkinos gehen und erhält eine Bildperformance, die sich selbst vor etablierten Herstellern nicht mehr verstecken muss - im Gegenteil. Zu einem Preis, der vielleicht nur einen Bruchteil beträgt.

Dann hat er uns direkt vom XGIMI TITAN Noir Ultra Max erzählt, der all diese theoretischen Annahmen in der Praxis bestätigt. Patrick hat dieses Modell bereits seit einigen Wochen bei sich im Laden und konnte es ausführlich testen und vergleichen.

Seine konkreten Praxiserfahrungen waren dann auch der Auslöser für diesen Artikel, denn in 2026 wird es amtlich: Hier kommen Geräte, die der alten Garde das Fürchten lehren könnten.

Verfügbarkeit

Der TITAN Noir Ultra Max kann zweifellos als technologische und qualitative Speerspitze dieser kompakten Home-Entertainment-Projektoren gelten. In der Serie gibt es auch die einfacher ausgestatteten TITAN Noir und TITAN Noir Pro. Das Flaggschiff ist für all diejenigen, die wirklich das Maximum an Performance in dieser Kategorie möchten. Ein Gerät speziell für den Fachhandel in Deutschland - und der legt im Vergleich zum TITAN Noir Max noch eine Schippe drauf.

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Bei GROBI.TV gibt es beim Kauf des Projektors zusätzlich 5 Jahre Garantie:

Was zeichnet den XGIMI TITAN Noir Ultra Max aus?

Bevor wir uns mit Patricks' Praxiserfahrungen und auch denen seiner Kunden nach Auslieferung der ersten Geräte, beschäftigen, sehen wir uns den TITAN Noir Ultra Max zunächst genauer an.

Den Anspruch des neuen Projektors kann man nach einem Blick in die Daten sofort erkennen: Hier sollen neue Maßstäbe in Form, Funktion und Größe gesetzt werden. Der TITAN Noir Ultra Max richtet sich also an Heimkino-Enthusiasten, die auch auf großen Leinwänden und im dedizierten Heimkino keine Kompromisse bei Bildqualität und Ausstattung eingehen möchten. Natürlich lässt sich das Modell, gerade auch durch die hohe Helligkeit, auch hervorragend im Wohnzimmer mit Restlicht nutzen. Im Gegensatz zu Vorgänger-Generationen in dieser Kategorie aber müssen sich auch diejenigen Hersteller, die bisher in der Heimkinohöhle unangefochtene Platzhirsche waren, warm anziehen.

Bisher zierten sich die chinesischen Unternehmen ja etwas, mit dem deutschen Fachhandel koordiniert zusammenzuarbeiten. Inzwischen scheint man aber verstanden zu haben, dass die Expertise des deutschen Fachhandels durchaus zum weiteren Erfolg beitragen kann.

So war Patrick Schappert Anfang März vor Ort in Chengdu und hat mit den Verantwortlichen über die Möglichkeiten einer intensiven Zusammenarbeit gesprochen. Das Ergebnis ist, daß nun eine Vielzahl von XGIMI Produkten bei GROBI in der Ausstellung vorführbereit sind.

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Der TITAN Noir Ultra Max ist das absolute Topmodell innerhalb der TITAN Noir Plattform. Die Basis bleibt gleich, selektierte Bauteile sorgen aber dafür, dass sich bei praktisch jedem Aspekt das volle Potential entfaltet. Insbesondere glänzt der TITAN Noir Ultra Max mit einer besonders hohen Helligkeits- und Kontrastperformance und maximaler Farbtreue. Mit markanter Frontblende mit Holzstruktur macht die Ultra Max Edition auch bezüglich ihres Designs viel her.

Insbesondere bei der Optik lässt sich mit den ausgewählten Teilen außerordentlich viel erreichen. Optische Teile unterliegen immer Schwankungen bei der Produktion. Für den TITAN Noir Ultra Max sieht man hier ganz genau hin und es werden nur die Teile mit den besten Eigenschaften für das Topmodell ausgesucht.

Schließlich gibt es beim Kauf eines XGIMI TITAN Noir Max bei GROBI.TV auch noch 5 Jahre Garantie.

Wie hell ist der TITAN Noir Ultra Max?

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Kompakt, aber optisch sehr hochwertig wirkt der TITAN Noir Ultra Max

Die handverlesenen Teile für alles, was die Optik des Projektors betrifft, ermöglichen in Kombination mit der RGB-Triple-Laser-Lichtquelle eine Lichtleistung von beeindruckenden 8.000 ISO-Lumen. Da kommt kein Zweifel mehr auf, dass es sich hier um eine echte Heimkino-Maschine für große Bilddiagonalen handelt. Auch auf Leinwänden jenseits von 150 Zoll beziehungsweise in Räumen mit leichtem Restlicht soll der Projektor genügend Reserven bieten, um HDR-Inhalte kontrastreich und mit hoher Leuchtkraft darzustellen.

Dass er das tut, hat uns Patrick bereits bestätigt, dazu später mehr. Das wirklich tolle an dieser enormen Helligkeitsleistung ist natürlich auch, dass selbst nach der Kalibrierung, die ab Werk hier schon nochmals optimiert wurde, und unter Nutzung verschiedener bildoptimierender Features noch viel Lumen für ein sehr plastisches, überaus kontraststarkes und knackiges HDR-Bild übrig sind. XGIMI selbst spricht beispielsweise von 2.200 ISO-Lumen DarkField-Helligkeit bei einem Kontrastverhältnis von 6.000:1.

Damit eignet sich der TITAN Noir Ultra Max insbesondere für große Leinwände, HDR-Inhalte, aber auch Installationen mit Restlicht.

RGB-Triple-Laser und aktueller HDR-Standard

Die Laser-Lichtquelle deckt laut Hersteller 110 Prozent des BT.2020-Farbraums ab und erreicht durch eine werkseitige Kalibrierung einen Delta-E-Wert von unter 0,8. Die Architektur setzt auf 50 Laser-Chips.

Unterstützt werden Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced sowie der Filmmaker Mode.

Dual Intelligent Iris für mehr Bildtiefe

Dual Intelligent Iris System mit fünf wählbaren Stufen

Für hohe Kontrastwerte kombiniert XGIMI eine manuelle und eine dynamische Blende im sogenannten Dual Intelligent Iris System. Dabei modellieren zwei selbstanpassende Blendenmodule mit fünf wählbaren Stufen (f/2.0, f/3.0, f/4.0, f/5.5, f/7.0) die Bildhelligkeit. Zusammen mit einer dynamischen Schwarzwertoptimierung soll dies für eine bessere Durchzeichnung dunkler Bildbereiche sorgen.

Der Hersteller nennt einen nativen Kontrast von bis zu 12.000:1 sowie einen dynamischen Kontrast von bis zu 100.000:1.

XGIMI Dual IrisSync sorgt für eine millisekundengenaue Abstimmung der Blendenbewegung auf die RGB-Lichtsequenz. Jede Blende wird einzeln kalibriert, Reaktionsverzögerungen und thermische Abweichungen dynamisch kompensiert. Mit der DBLE-Technologie werden dunkle Szenen KI-gestützt dynamisch in Echtzeit optimiert und nochmals tiefere Schwarztöne erzielt.

Präzise Optik und flexible Installation

Hier stecken ein Großteil der Optimierungen speziell für den TITAN Noir Ultra Max. Das X-Master Red Ring Lens Pro ist als System der Güteklasse A mit 15 Elementen für maximale Schärfe, Klarheit bis an den Bildrand und Langlebigkeit entwickelt worden. Es erreicht eine Lichttransmission von 99,6 Prozent und ist mit einer speziellen Mehrfachvergütung versehen.

Ergänzt wird die optische Ausstattung durch einen großzügigen Lens Shift von ±130 Prozent vertikal und ±50 Prozent horizontal sowie einen optischen Zoom (Projektionsverhältnis 0,98 - 2,0:1). Praktisch für Heimkinos mit Cinemascope-Leinwand ist zudem die Lens-Memory-Funktion, die bis zu fünf Objektivpositionen speichern kann.

Seit einem Software-Update gibt es nun auch ein Lens Memory für bis zu fünf Positionen. Dabei soll der Wechsel zwischen individuellen Formaten, z.B. von 16:9 auf 2.35:1, besonders flink erfolgen.

SST-DMD-Architektur der nächsten Generation

Zum Einsatz kommt auch der neue SST-DMD-Chip von Texas Instrument. Als Teil des DLP-Chipsatzes sorgt er u.a. für die Ansteuerung der Spiegel und bringt gegenüber herkömmlichen TRP-DMD-Chips zahlreiche Vorteile mit. Der Chip wurde für deutlich höhere Helligkeitsleistung entwickelt und bietet hier sogar noch Reserven.

Rückseite mit Anschlüssen

Die Lichtstreuung wurde zudem von +/- 17° auf +/- 14,5° reduziert, schon das hat eine nicht unerhebliche Steigerung des Kontrasts zur Folge. Schließlich wird eine höhere Leistungsdichte für mehr Lichtleistung geboten und das insgesamt größer dimensionierte Chipset erlaubt eine effizientere Wärmeverteilung und thermische Stabilität.

Für Film und Gaming gleichermaßen ausgelegt

Neben der Filmwiedergabe eignet sich der TITAN Noir Ultra Max auch für Spieler. Unterstützt werden Bildwiederholraten bis 240 Hz sowie VRR und ALLM. Gleichzeitig verspricht XGIMI Eingabeverzögerungen von lediglich 1 ms bei 1080p und 240 Hz, 2,2 ms bei 1080p und 120 Hz sowie 3 ms bei einer 4K-Ausgabe mit 60 Hz. Der Projektor unterstützt AMD FreeSync Premium.

Damit gehört der TITAN Noir Ultra Max aktuell zu den leistungsstärksten Heimkino-Projektoren für Spieler.

Umfangreiche Ausstattung und kompakte Abmessungen

Abmessungen und Gewicht des XGIMI Titan Noir Ultra Max

Zur weiteren Ausstattung zählen eine aktive 3D-Unterstützung sowie ein integriertes Harman/Kardon-Soundsystem mit zwei Lautsprechern zu je 12 Watt. DTS Virtual:X, DTS-HD und Dolby Audio werden ebenfalls unterstützt. Für die Einbindung externer Geräte stehen drei HDMI-Eingänge inklusive eARC, USB 2.0 und USB 3.0, Gigabit-LAN, ein optischer Digitalausgang sowie ein analoger Audioausgang zur Verfügung. Drahtlos kommuniziert der Projektor über Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2.

Nicht zu vergessen ist auch die Anti-RBE-Technologie, um störende Regenbogeneffekte praktisch zu eliminieren.

Mit Abmessungen von 231 x 379 x 288 mm (HxBxT) ist der Projektor wirklich ausgesprochen kompakt und wiegt auch nur 8,1kg.

Dynamisches Tone-Mapping

Der TITAN Noir Ultra Max hat auch ein sehr gutes dynamisches Tone-Mapping bereits an Bord. Vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau, wie das z.B. ein JVC-Projektor (früher die einzigen, die es überhaupt konnten) kann. Patrick erläutert, dass man hier bei der Erkennung und Umsetzung bezüglich der Geschwindigkeit noch nicht ganz herankommt, aber bereits auf einem erstaunlich guten Weg ist.

Warum das Preis-Leistungs-Verhältnis derzeit zu den größten Stärken gehört

Dieses Paket kostet 5.499 Euro und das ist im Hinblick auf die Spezifikationen schon eine beachtliche Ansage. Dabei dringt man qualitativ in Bereiche vor, die bisher der Ober- und Luxusklasse vorbehalten waren.

Wie gut ist der XGIMI TITAN Noir Ultra Max im Praxiseinsatz?

Was haben wir hier also vor uns? Ein Gerät der Preisklasse knapp unterhalb von 5.500 Euro. Mit enormer Lichtleistung, mit hohem nativen Kontrast, mit erstaunlicher Farbpräzision, Unterstützung aller relevanten HDR-Formate und ebenso wichtigen wie praktischen Zusatzfunktionen und Komfort-Features. Deutlich kompakter und, das wurde noch gar nicht erwähnt, deutlich leiser als viele Premium-Modelle klassischer Projektoren-Hersteller.

Es ist nahezu eine neue Geräte-Kategorie, so Patrick Schappert. Eine neue Klasse, wenn es um das Thema Preis, Leistung und Performance geht. Es sind Geräte, die man erstmalig auch wirklich ins vollständig lichtkontrollierte Heimkino, die dunkle Höhle, setzen wird. Die Zeiten, in denen DLP-Projektoren aufgrund des mäßigen Schwarzwertes hier oft vermieden wurden, scheinen sich dem Ende zuzuneigen.

Das wurde bereits bei der ersten Vorstellung in China deutlich. Dort wurde der TITAN Noir Ultra Max bei einem Fachhändler auf einer 4m breiten Leinwand demonstriert. Zusammen mit dem Spitzenmodell von Sony. Klar gab es hier auch Vorteile des Japaners, aber eben auch viele Bereiche, in denen der XGIMI dem Sony den Rang abgelaufen hat. Für den aufgerufenen Preis von 5.500 Euro ist der TITAN Noir Ultra Max flüsterleise, liefert mit seiner Doppel-Iris einen sehr guten Schwarzwert und bringt dann selbst auf einer derart großen Leinwand noch knackigen Punch ins kontraststarke Bild. Selbst Restlicht im Raum bringt das Teil dann nicht ins Schwitzen.

Die hohe Lichtleistung macht viel möglich. Man hat dadurch viele Einstellungsmöglichkeiten und Optionen, die technologiebedingten Schwächen zu kompensieren. Weit weg ist man dann nicht mehr vom perfekten Schwarz und kassiert dafür die genannten Vorteile ein. Das hat es in dieser Art noch nie gegeben.

Kann der TITAN Noir Ultra Max mit JVC und Sony mithalten?

Fernbedienung, Stromkabel, Netzteil und Projektor - alles sicher verpackt im schicken Koffer

Der TITAN Noir Ultra Max zeigt exemplarisch, wie stark kompakte Heimkino-Projektoren inzwischen geworden sind und dass sie erstmals ernsthafte Konkurrenz für klassische High-End-Heimkino-Projektoren darstellen.

Patrick geht so weit, dass man einen TITAN Noir Ultra Max sogar mit z.B. hochwertigen JVC-Projektoren vergleicht, die für ihr enorm kontraststarkes, dreidimensional plastisches Bild mit exzellentem Schwarzwert bekannt sind. Wirklich 100% werden die Werte des Platzhirsches hier zwar noch nicht erreicht, aber man muss schließlich auch das Preis-/Leistungsverhältnis betrachten. Steht dann eine Differenz im Raum, die vier- bis fünfstellig ausfallen kann, werden manche schwer überlegen müssen. Da verzichtet man vielleicht auf die letzten 10%, hat dafür aber ein günstigeres, kompakteres und leiseres Gerät.

Dabei sieht der TITAN Noir Ultra Max auch noch gut aus und bringt flexible Aufstellungsmöglichkeiten mit. Ein Tischstativ ist direkt mit dabei, um das Gerät auf ein Regal oder einen Tisch zu platzieren. Außerdem gibt es ein Bodenstativ und eine Deckenmontage ist ebenfalls möglich.

Dass das nicht nur leere Versprechen sind, präsentiert Patrick jedem Interessierten gerne in Kaarst live vor Ort. Da hat er nämlich einen TITAN Noir Ultra Max in eines seiner Vorführ-Heimkinos gepackt und präsentiert ihn auf einer 3,30 Meter Leinwand. Der Vergleich vor etablierten Größen wird da nicht gescheut. Ein 2. Gerät steht im direkten Vergleich zu einer Vielzahl der aktuellen Valerion, Epson, Benq, Sony und JVC Projektoren.

Erste Praxistests und Erfahrungen aus dem Heimkino-Alltag

Mit ersten Auslieferungen konnte GROBI.TV aber auch schon Eindrücke von Kunden sammeln, die die Theorie mit praktischen Eindrücken untermauern. Das Urteil fällt durch die Bank enthusiastisch aus. Dabei ist auch das ein oder andere Video von Patrick entstanden, die wir jedem Heimkino- und Projektor-Fan ans Herz legen.

Im ersten Video wurde eines der ersten Geräte in Deutschland dokumentiert. Extra in HDR gefilmt, damit der leuchtende Punch durch diese enorme Lichtleistung auch klar herauskommt. Dabei gibt es auch nochmal alle wichtigen Infos zum Gerät, welche Besonderheiten die Ultra Max Edition auszeichnet und auch ein paar interessante Zusatzfunktionen, die man nicht immer direkt auf dem Schirm hat.

Die GROBI.TV Experten haben das Gerät dabei auch direkt durchgemessen und ersten Checks unterzogen. Dabei haben sich die Marketing-Versprechen praktisch ausnahmslos bewahrheitet. Auf 110 Zoll wurde die 500 Nits Marke geknackt, selbst bei Vollbild. Auch die Iris wurde unterschiedlich justiert, u.a. für das schwärzeste Schwarz. Dabei verliert man natürlich einiges an Licht, das reicht aber noch locker für knackige HDR-Darstellung aus. Besonders erfreulich auch: Die Farbtemperatur verändert sich dabei nur minimal, mit rund 200 Kelvin ist man da fast im vernachlässigbaren Bereich.

Außerdem schildern Patrick und Dennis Eindrücke zum dynamischen Tone-Mapping und verlieren auch ein paar Worte zum Speckle-Effekt, der zwar nicht extrem ausgeprägt, aber für empfindliche Personen immer noch nachvollziehbar ist. Geschuldet ist das aber nicht zuletzt der enormen Helligkeitsleistung. Trotz maximaler Helligkeit bleibt das Gerät stets angenehm leise. Für Kenner der typischen Heimkino-Projektoren eine ganz neue Erfahrung.

Patrick geht auch auf die Zoom- und Lens-Shift-Optionen ein und zeigt die Flexibilität. Der Hinweis, dass man sich das Projektionsverhältnis trotzdem genau ansehen sollte, ist obligatorisch. Dabei unterstützt GROBI.TV natürlich auch alle Interessenten gerne. Denn so einfach die Handhabung mit diesen Geräten auch ist, einige Voraussetzungen gelten natürlich trotzdem. Dabei kommt auch ein Punkt zu sprechen, den wir bisher vernachlässigt haben: Smart ist der TITAN Noir Ultra Max nicht. Wer Streamingdienste nutzen und auf Mediatheken zugreifen möchte, nimmt hier ein Zusatz-Gerät. Am besten sieht man sich das rund 12-minütige Video einfach an:

Das Video ist bereits im April entstanden, als GROBI.TV eines der ersten Geräte in Deutschland bereits vorab in Deutschland erhalten hat. Ende Juni gab es das Ganze dann beim Launch der Seriengeräte auch nochmal in ausführlicher Variante mit einem Unboxing. Inklusive aller neuen Funktionen im Rahmen des Software-Updates, bei dem auch die nachgefragte Lens Memory-Funktion dabei ist. Außerdem erste Empfehlungen für die perfekten Bildeinstellungen des TITAN Noir Ultra Max. Dazu geht Patrick insgesamt nochmal präzise auf die Einsatzmöglichkeiten ein, außerdem auf die Qualität der XGIMI Komponenten allgemein sowie auch die Garantiebedingungen:

Im dritten Video hat Patrick den TITAN Noir Ultra Max bereits fest im Heimkino bei GROBI.TV in Kaarst installiert. Nach den ersten intensiven Tagen im Studio-Einsatz liefert Patrick seine Erfahrungswerte und geht darauf ein, worauf bei der Aufstellung des Projektors zu beachten ist, damit Funktionen wie Augenschutz, Lens Memory, Autofokus und Kühlung zuverlässig arbeiten.

Mit dem großen Lens Shift ist zwar eine flexible Positionierung ohne digitale Trapezkorrektur möglich, die Montagehöhe beeinflusst aber die Sensorik. Bei einer hohen Regalaufstellung, bei der der Projektor auf seinen Füßen steht und stark nach unten projiziert, können sowohl der intelligente Augenschutz als auch der Autofokus nach Lens-Memory-Wechseln weniger zuverlässig funktionieren. Die Lösung: den Projektor in diesen Fällen am besten umdrehen. Die Sensoren sind dann günstiger ausgerichtet. Den Augenschutz außerdem am besten nicht deaktivieren, sondern auf den Modus mit lokaler Abdunkelung stellen.

Die Lens-Memory-Funktion erlaubt das Speichern von bis zu fünf Bildpositionen (z. B. für 16:9 und 21:9). Nach jedem Wechsel führt der Projektor automatisch eine Fokussierung durch, da sich die Schärfe durch Zoomänderungen leicht verändern kann. Nach dem Einrichten sollten alle Presets mehrfach getestet werden, um Zoom, Bildposition und Fokus zu überprüfen.

Weiteres wichtiges Thema im Video ist die Kühlung - Stichwort "flüsterleise". Das Lüftergeräusch variiert abhängig von Raumtemperatur und Kühlbedarf und ist daher kein Hinweis auf einen Defekt. Entscheidend ist eine gute Belüftung mit ausreichend Abstand hinter dem Gerät und freiem Luftstrom. Temperaturen von etwa 42 bis 47 °C gelten als unkritisch; nähert sich die Temperatur 50 °C, sollte die Aufstellung überprüft werden.

Leise ist auch nicht geräuschlos. Vollständig lautlos arbeitet auch der XGIMI Titan Noir Ultra Max nicht. Entscheidend ist, dass der Projektor ausreichend frei platziert ist und die warme Luft entweichen kann. Selbst ein sehr leiser Beamer kann in stillen Filmszenen hörbar sein. Die Raumtemperatur, der Installationsort und die Belüftung beeinflussen, wie stark das Betriebsgeräusch wahrgenommen wird. Gegen Ende weist Patrick noch auf typische Installationsfehler hin.

Hier findet man den Praxisleitfaden mit Tipps zur Aufstellung und Verwendung:

Sehr spannend finden wir auch das vierte und hier letzte Video von Patrick, als er zu einem langjährig bekannten Kunden für einen Beamer-Wechsel gefahren ist. Eine Neuanschaffung stand an, der NZ7 von JVC sollte abgelöst werden. Im Gepäck hatte Patrick den JVC NZ500 und auch den neuen XGIMI Titan Noir Ultra Max.

Das ODEON 2.0 Heimkino von Frank ist in jedem Fall einen Blick wert und das Video sehr kurzweilig. Für Infos rund um den Projektor-Vergleich wird es ab ca. Minute 35 interessant. Die beiden sehen sich verschiedene Filmszenen auf allen drei Projektoren und der 3m breiten Leinwand intensiv an und ziehen schließlich ein klares Fazit.

Für welchen Projektor sich der Kunde letztendlich entschieden hat, wollen wir an dieser Stelle aber nicht verraten. Die Antwort darauf gibt es im Video:

Fazit

Der Projektorenmarkt befindet sich im Wandel. Lange Zeit waren kompakte Laser-Projektoren vor allem eine komfortable Lösung für das Wohnzimmer, während im dedizierten Heimkino nach wie vor die klassischen Modelle der etablierten Hersteller den Ton angaben. Inzwischen verschwimmen diese Grenzen jedoch zunehmend. Geräte wie der XGIMI TITAN Noir Ultra Max zeigen eindrucksvoll, dass sie heute nicht mehr nur eine Alternative darstellen, sondern sich in vielen Einsatzbereichen auf Augenhöhe mit deutlich teureren Heimkino-Projektoren bewegen.

Natürlich erreicht auch der TITAN Noir Ultra Max nicht in jeder Disziplin die absolute Spitze des Machbaren. Insbesondere beim Schwarzwert oder dem dynamischen Tone-Mapping besitzen etablierte High-End-Projektoren von Herstellern wie JVC weiterhin ihre Stärken. Gleichzeitig ist der Abstand deutlich kleiner geworden. Angesichts eines Verkaufspreises von 5.499 Euro wird sich deshalb so mancher Heimkino-Enthusiast die Frage stellen, ob die letzten Prozentpunkte an Bildqualität den teils erheblichen Aufpreis der bisherigen Referenzmodelle noch rechtfertigen.

Bemerkenswert ist vor allem das Gesamtpaket. Hohe Lichtreserven, ein überzeugendes Kontrastniveau, eine präzise Farbdarstellung, moderne HDR-Unterstützung, umfangreiche Gaming-Funktionen, flexible Installationsmöglichkeiten und ein vergleichsweise leiser Betrieb treffen hier auf ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das den Markt in Bewegung bringt. Vor wenigen Jahren wäre eine derartige Kombination in dieser Preisklasse kaum vorstellbar gewesen.

Fest steht: Der Wettbewerb im Projektorenmarkt ist deutlich intensiver geworden. Chinesische Hersteller holen nicht mehr nur auf, sondern setzen in einzelnen Bereichen inzwischen selbst neue Maßstäbe. Davon profitieren letztlich alle Heimkino-Fans, denn mehr Konkurrenz sorgt in der Regel auch für mehr Innovation. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die etablierten Hersteller auf diese Entwicklung reagieren und welche technologischen Antworten Sony, JVC, Epson und andere Anbieter in den kommenden Jahren präsentieren werden.

Wer den TITAN Noir Ultra Max nicht nur anhand technischer Daten beurteilen möchte, sollte ihn möglichst selbst erleben. Gerade in dieser Leistungsklasse ersetzt kein Datenblatt den direkten Vergleich auf einer großen Leinwand. Bei GROBI.TV in Kaarst lässt sich der Projektor in einer realen Heimkino-Umgebung live erleben. Dort erhalten Interessenten außerdem Unterstützung bei der Auswahl einer passenden Leinwand, der optimalen Aufstellung sowie der Integration in das eigene Heimkino. Zusätzlich gewährt GROBI.TV derzeit fünf Jahre Garantie auf den XGIMI TITAN Noir Ultra Max.

Special: Philipp Kind

Fotos: XGIMI

Datum: 24.07.2026