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Edifier kombiniert S1000W, D32 und ES300 zum AirPlay-2-Multiroom-System

Bildquelle: Edifier

Die drei Lautsprecher S1000W, D32 und ES300 von Edifier lassen sich zu einem Multiroom-System verbinden. Über Apple AirPlay 2 arbeiten der aktive Stereo-Lautsprecher S1000W sowie die beiden Wireless-Lautsprecher D32 und ES300 nahtlos zusammen und ermöglichen die synchrone Musikwiedergabe in mehreren Räumen. Gleichzeitig bleiben alle drei Modelle auch unabhängig voneinander vielseitig einsetzbar.

Das Wichtigste in Kürze

Edifier kombiniert S1000W, D32 und ES300 zu einem Multiroom-System

Apple AirPlay 2 ermöglicht die synchrone Musikwiedergabe in mehreren Räumen

Alle Lautsprecher lassen sich auch einzeln nutzen

Android-Geräte verbinden sich per Bluetooth, D32 und ES300 zusätzlich mit LDAC

S1000W unterstützt außerdem Spotify Connect, TIDAL Connect und Amazon Alexa

Alle drei Modelle sind ab sofort erhältlich

Drei Lautsprecher für unterschiedliche Einsatzbereiche

Edifier D32

Mit dem neuen Bundle verfolgt Edifier einen flexiblen Multiroom-Ansatz: Statt in jedem Raum identische Lautsprecher einzusetzen, übernehmen drei unterschiedliche Modelle jeweils eine eigene Rolle.

Der Edifier S1000W bildet als aktives Stereo-System das klangliche Zentrum im Wohnzimmer. Die beiden Lautsprecher leisten zusammen 120 Watt RMS und sind mit 5,5-Zoll-Tiefmitteltönern sowie 1-Zoll-Titan-Hochtönern ausgestattet. Neben Apple AirPlay 2 unterstützt der S1000W auch Spotify Connect, TIDAL Connect und Amazon Alexa. Hinzu kommen Bluetooth 5.2 sowie optische, koaxiale und analoge Eingänge.

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D32 und ES300 ergänzen das Multiroom-System

Edifier ES300

Für weitere Räume setzt Edifier auf die kabellosen Lautsprecher D32 und ES300.

Der D32 kombiniert ein Retro-Design mit Holzgehäuse und geflochtenem Lautsprechergitter mit moderner Streaming-Technik. Er bietet eine Ausgangsleistung von 60 Watt RMS, unterstützt Apple AirPlay 2 sowie Bluetooth 5.3 mit LDAC und soll dank integriertem Akku eine Laufzeit von bis zu elf Stunden erreichen.

Der ES300 präsentiert sich in einer moderneren Designsprache mit Holzgehäuse, textiler Front und integriertem Ambientelicht. Ebenfalls mit 60 Watt RMS ausgestattet, unterstützt er AirPlay 2 sowie Bluetooth 5.4 inklusive LDAC. Der integrierte Akku ermöglicht eine Wiedergabezeit von bis zu zwölf Stunden.

Preise und Verfügbarkeit

Alle drei Lautsprecher sind ab sofort erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei:

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Edifier S1000W: 349 Euro

Edifier ES300: 199 Euro

Edifier D32: 149,90 Euro

Weitere Infos unter: