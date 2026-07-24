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Velodyne Acoustics 1824 mit 6.000 Watt RMS, 7 Hertz und weltweit nur 50 Exemplaren

Velodyne Acoustics 1824 auf der High End 2026 in Wien

Velodyne Acoustics hat mit dem neuen 1824 sein bislang außergewöhnlichstes Subwoofer-Flaggschiff offiziell vorgestellt. Auf der High End Vienna 2026 konnten wir bereits erste Blicke darauf werden. Das Modell kombiniert einen 18-Zoll- und einen 24-Zoll-Treiber, liefert bis zu 6.000 Watt RMS-Leistung und soll Frequenzen bis hinunter zu 7 Hertz reproduzieren. Weltweit werden lediglich 50 Exemplare gebaut.

Das Wichtigste in Kürze

Flaggschiff-Subwoofer mit 18- und 24-Zoll-Schallwandler

Drei Endstufen mit insgesamt 6.000 Watt RMS und 10.000 Watt Spitzenleistung

Frequenzbereich bis 7 Hz

Neue Elektronik inklusive neuer Steuerungs-App

Handgefertigt in Hamburg

Weltweit auf 50 Exemplare limitiert

UVP: 49.999 Euro

Produktionsstart voraussichtlich Winter 2026

Subwoofer-Konzept der Extreme

Detail am Ausnahme-Subwoofer

Der Velodyne Acoustics 1824 verfolgt ein außergewöhnliches Konzept: Ein 18-Zoll- und ein 24-Zoll-Treiber arbeiten gemeinsam in einem Gehäuse und werden von insgesamt drei Endstufen versorgt. Zwei Verstärker treiben den 24-Zoll-Treiber an, eine weitere Endstufe übernimmt den 18-Zoll-Schallwandler.

Mit einer Gesamtleistung von 6.000 Watt RMS beziehungsweise 10.000 Watt Spitzenleistung soll der Aktivsubwoofer selbst tiefste Frequenzen mit hoher Kontrolle wiedergeben. Der angegebene Tiefgang reicht bis 7 Hertz.

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Neue Elektronik und App

Für den 1824 entwickelt Velodyne Acoustics zudem eine neue Steuerungs-App, die mindestens den Funktionsumfang der bisherigen AutoEQ-Lösung übernehmen soll. Darüber hinaus verfügt das Flaggschiff über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit Cinch-, XLR-, Trigger- und Ethernet-Schnittstellen.

Handgefertigt und streng limitiert

Der rund 350 Kilogramm schwere Subwoofer wird im Unternehmenssitz in Hamburg gefertigt. Insgesamt entstehen weltweit lediglich 50 Exemplare, die ausschließlich auf Bestellung produziert werden. Jeder Käufer erhält zudem eine personalisierte Plakette.

Der Velodyne Acoustics 1824 kann ab sofort vorbestellt werden. Die Produktion soll voraussichtlich im Winter 2026 beginnen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 49.999 Euro.

Seitenansicht Velodyne Acoustics 1824