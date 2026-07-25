Streaming-Upgrade für ROSE-Streamer und klassische HiFi-Setups mit dem ROSE RW800

Mit dem RW800 erweitert HiFi ROSE sein Portfolio um eine kompakte Streaming-Komponente, die gleich zwei Aufgaben übernimmt. Das Gerät bringt aktuelle Streaming-Technologien auf bestehende HiFi-ROSE-Streamer und macht gleichzeitig klassische HiFi-Anlagen mit digitalem Eingang fit für modernes Musikstreaming. Der Fokus liegt dabei auf einem nachhaltigen Konzept: Statt vorhandene Komponenten auszutauschen, sollen sie gezielt um neue Streaming-Funktionen ergänzt werden.

Das Wichtigste in Kürze

Neuer HiFi ROSE RW800 (ROSE AIR Lite) vorgestellt

Zwei Betriebsmodi: Expansion Mode und Standalone Mode

Ergänzt bestehende HiFi-ROSE-Streamer um aktuelle Streaming-Protokolle

Erweitert klassische HiFi-Anlagen um Streamingfunktionen

Unterstützt TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, Google Cast und Roon Ready

Wiedergabe bis PCM 32 Bit / 384 kHz und DSD128

Einrichtung über die neue ROSE AIR App

UVP: 179 Euro, Einführungspreis bis 30. September 2026: 125 Euro

HiFi ROSE RW800

Streaming-Upgrade statt Austausch

Statt bestehende Hardware zu ersetzen, erweitert die neue Streaming-Komponente vorhandene Systeme gezielt um aktuelle Streaming-Funktionen.

Davon profitieren sowohl Besitzer älterer HiFi-ROSE-Streamer als auch Anwender klassischer HiFi-Anlagen. Während moderne Streaming-Protokolle ergänzt werden, bleibt bei HiFi-ROSE-Systemen die bestehende Audioarchitektur vollständig erhalten. Die eigentliche Signalverarbeitung übernimmt weiterhin der vorhandene Streamer.

Benjamin Hirsch, Sales Manager Deutschland bei HiFi ROSE, beschreibt den Ansatz so:

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„Wer sich für einen HiFi-ROSE-Streamer entscheidet, investiert bewusst in Qualität. Es ist im High-End-Bereich eher die Ausnahme, eine hochwertige Audiokomponente mit einem so überschaubaren finanziellen Aufwand an die neuesten Streaming-Technologien anzupassen. Genau darin liegt für mich der besondere Reiz des RW800.“

Ansicht der Geräte-Front

Rückseite mit Anschlüssen

Zwei Betriebsmodi für unterschiedliche Anwendungen

Der RW800 arbeitet in zwei verschiedenen Betriebsarten.

Expansion Mode für bestehende HiFi-ROSE-Streamer

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Im Expansion Mode richtet sich der RW800 speziell an Besitzer eines HiFi-ROSE-Streamers. Er ergänzt das vorhandene System um aktuelle Streaming-Dienste und Protokolle wie:

Spotify Connect (inklusive Spotify Lossless)

TIDAL Connect

Qobuz Connect

Standalone Mode für klassische HiFi-Anlagen

Alternativ arbeitet der RW800 als eigenständiger Netzwerkstreamer und erweitert nahezu jede HiFi-Anlage mit digitalem Eingang um moderne Streaming-Funktionen.

Unterstützt werden unter anderem:

Spotify Connect

TIDAL Connect

Qobuz Connect

AirPlay 2

Google Cast

Roon Ready

In Kombination mit vorhandenen HiFi ROSE-Komponenten

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Hochauflösende Musikwiedergabe und vielseitige Anschlüsse

Der RW800 unterstützt hochauflösende Audioformate bis PCM 32 Bit / 384 kHz sowie DSD128. Darüber hinaus verarbeitet das Gerät zahlreiche gängige Musikformate wie FLAC, WAV, AIFF, ALAC, OGG Vorbis, MP3, AAC, Opus und APE.

Zur Ausstattung gehören außerdem:

Ethernet (10/100 Base-T)

Dual-Band-WLAN (2,4 und 5 GHz)

Bluetooth 5.2

optischer Digitalein- und -ausgang

analoger Cinch-Ausgang (RCA)

Die Einrichtung erfolgt über die neue ROSE AIR App für Android und iOS.

Kompaktes Design im HiFi ROSE-Stil

HiFi ROSE RW800

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Optisch orientiert sich der RW800 an der bekannten Designsprache von HiFi ROSE. Das kompakte Gehäuse soll sich so sowohl harmonisch in bestehende HiFi-ROSE-Systeme als auch unauffällig in klassische HiFi-Anlagen integrieren.

Mit Abmessungen von 110 × 115,5 × 27 mm und einem Gewicht von lediglich 245 Gramm fällt der Netzwerkstreamer ausgesprochen kompakt aus.

Preis und Verfügbarkeit

HiFi ROSE RW800

Der HiFi ROSE RW800 soll in Kürze über den autorisierten HiFi-ROSE-Fachhandel erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 179 Euro. Zur Markteinführung bietet HiFi ROSE den Streaming-Adapter bis einschließlich 30. September 2026 zum Einführungspreis von 125 Euro an.

Special: Philipp Kind

Datum: 25.07.2026

Fotos: HiFi ROSE