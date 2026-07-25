Streaming-Upgrade für ROSE-Streamer und klassische HiFi-Setups mit dem ROSE RW800

25.07.2026 Philipp Kind

HiFi Rose RW800 lifestyle

Mit dem RW800 erweitert HiFi ROSE sein Portfolio um eine kompakte Streaming-Komponente, die gleich zwei Aufgaben übernimmt. Das Gerät bringt aktuelle Streaming-Technologien auf bestehende HiFi-ROSE-Streamer und macht gleichzeitig klassische HiFi-Anlagen mit digitalem Eingang fit für modernes Musikstreaming. Der Fokus liegt dabei auf einem nachhaltigen Konzept: Statt vorhandene Komponenten auszutauschen, sollen sie gezielt um neue Streaming-Funktionen ergänzt werden.

Das Wichtigste in Kürze
  • Neuer HiFi ROSE RW800 (ROSE AIR Lite) vorgestellt
  • Zwei Betriebsmodi: Expansion Mode und Standalone Mode
  • Ergänzt bestehende HiFi-ROSE-Streamer um aktuelle Streaming-Protokolle
  • Erweitert klassische HiFi-Anlagen um Streamingfunktionen
  • Unterstützt TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, Google Cast und Roon Ready
  • Wiedergabe bis PCM 32 Bit / 384 kHz und DSD128
  • Einrichtung über die neue ROSE AIR App
  • UVP: 179 Euro, Einführungspreis bis 30. September 2026: 125 Euro
HiFi Rose RW800

HiFi ROSE RW800

Streaming-Upgrade statt Austausch

Statt bestehende Hardware zu ersetzen, erweitert die neue Streaming-Komponente vorhandene Systeme gezielt um aktuelle Streaming-Funktionen.

Davon profitieren sowohl Besitzer älterer HiFi-ROSE-Streamer als auch Anwender klassischer HiFi-Anlagen. Während moderne Streaming-Protokolle ergänzt werden, bleibt bei HiFi-ROSE-Systemen die bestehende Audioarchitektur vollständig erhalten. Die eigentliche Signalverarbeitung übernimmt weiterhin der vorhandene Streamer.

Benjamin Hirsch, Sales Manager Deutschland bei HiFi ROSE, beschreibt den Ansatz so:

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„Wer sich für einen HiFi-ROSE-Streamer entscheidet, investiert bewusst in Qualität. Es ist im High-End-Bereich eher die Ausnahme, eine hochwertige Audiokomponente mit einem so überschaubaren finanziellen Aufwand an die neuesten Streaming-Technologien anzupassen. Genau darin liegt für mich der besondere Reiz des RW800.“

HiFi Rose RW800 power

Ansicht der Geräte-Front

HiFi Rose RW800 rueckseite

Rückseite mit Anschlüssen

Zwei Betriebsmodi für unterschiedliche Anwendungen

Der RW800 arbeitet in zwei verschiedenen Betriebsarten.

Expansion Mode für bestehende HiFi-ROSE-Streamer

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Yamaha True X 800x600

Im Expansion Mode richtet sich der RW800 speziell an Besitzer eines HiFi-ROSE-Streamers. Er ergänzt das vorhandene System um aktuelle Streaming-Dienste und Protokolle wie:

  • Spotify Connect (inklusive Spotify Lossless)
  • TIDAL Connect
  • Qobuz Connect

Standalone Mode für klassische HiFi-Anlagen

Alternativ arbeitet der RW800 als eigenständiger Netzwerkstreamer und erweitert nahezu jede HiFi-Anlage mit digitalem Eingang um moderne Streaming-Funktionen.

Unterstützt werden unter anderem:

  • Spotify Connect
  • TIDAL Connect
  • Qobuz Connect
  • AirPlay 2
  • Google Cast
  • Roon Ready
HiFi Rose RW800 lifestyle

In Kombination mit vorhandenen HiFi ROSE-Komponenten

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Hochauflösende Musikwiedergabe und vielseitige Anschlüsse

Der RW800 unterstützt hochauflösende Audioformate bis PCM 32 Bit / 384 kHz sowie DSD128. Darüber hinaus verarbeitet das Gerät zahlreiche gängige Musikformate wie FLAC, WAV, AIFF, ALAC, OGG Vorbis, MP3, AAC, Opus und APE.

Zur Ausstattung gehören außerdem:

  • Ethernet (10/100 Base-T)
  • Dual-Band-WLAN (2,4 und 5 GHz)
  • Bluetooth 5.2
  • optischer Digitalein- und -ausgang
  • analoger Cinch-Ausgang (RCA)

Die Einrichtung erfolgt über die neue ROSE AIR App für Android und iOS.

Kompaktes Design im HiFi ROSE-Stil

HiFi Rose RW800 front back

HiFi ROSE RW800

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Optisch orientiert sich der RW800 an der bekannten Designsprache von HiFi ROSE. Das kompakte Gehäuse soll sich so sowohl harmonisch in bestehende HiFi-ROSE-Systeme als auch unauffällig in klassische HiFi-Anlagen integrieren.

Mit Abmessungen von 110 × 115,5 × 27 mm und einem Gewicht von lediglich 245 Gramm fällt der Netzwerkstreamer ausgesprochen kompakt aus.

Preis und Verfügbarkeit

HiFi Rose RW800 mit streamer

HiFi ROSE RW800

Der HiFi ROSE RW800 soll in Kürze über den autorisierten HiFi-ROSE-Fachhandel erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 179 Euro. Zur Markteinführung bietet HiFi ROSE den Streaming-Adapter bis einschließlich 30. September 2026 zum Einführungspreis von 125 Euro an.

 

Special: Philipp Kind
Datum: 25.07.2026
Fotos: HiFi ROSE

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